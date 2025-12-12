  1. اقتصاد
تشدید سامانه بارشی در ۲۰ استان؛ هشدار بارش‌های سیل‌آسا و کولاک برف

یک مسئول هواشناسی با اشاره به تشدید سامانه بارشی در ۲۰ استان گفت: تا روز دوشنبه (۲۴ آذر) بارش‌های سیل‌آسا، رعدوبرق، وزش باد شدید، برف در ارتفاعات و یخبندان در مناطق سردسیر پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: فعالیت سامانه بارشی امروز (جمعه، ۲۱ آذر) در جنوب‌غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد و کرمان موجب بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، وقوع گردوخاک در برخی نقاط، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر و همچنین تگرگ در مناطق مستعد می‌شود.

وی افزود: فردا (شنبه، ۲۲ آذر) علاوه بر مناطق اعلام‌شده، برخی مناطق شمال‌غرب، غرب، شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و بارش باران، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در این مناطق دور از انتظار نیست و در برخی نقاط نیز پدیده گردوخاک رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: روز یکشنبه (۲۳ آذر) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود. همچنین با ورود سامانه بارشی از جنوب کشور به استان‌های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: برای روز دوشنبه (۲۴ آذر) نیز بارندگی در گیلان و مازندران ادامه دارد. همچنین در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب خراسان رضوی و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف و باران پیش‌بینی شده است. در فارس، بوشهر، نیمه غربی کرمان و هرمزگان نیز رگبار، رعدوبرق و وزش باد محتمل است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۱ آذر) کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد است و به‌تدریج افزایش ابر و بارش پراکنده در پایتخت وجود دارد. حداقل دمای تهران ۴ و حداکثر دما ۱۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در استان تهران تا اواسط هفته آینده روند کاهش نسبی دما ادامه دارد و مه و یخبندان در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است. طی پنج روز آینده نیز وضعیت جوی استان تهران به‌صورت آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      82 45
      پاسخ
      لطفا پیاز داغ این بارشها را زیاد نکنید انچه اتفاق افتاده ومی افته خیلی کمتر از واقعیت این خبرهاست
      • M IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        85 6
        به جای حرف زدن شکرگذار باش
      • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        19 4
        تا الان انقد باریده ایشالا سیل بیاد خونتون ببره تا به نعمت خدا نگی پیاز داغ
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      53 3
      پاسخ
      انشاالله بیاد
      • مرادمرادپور IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        12 2
        خداوند متعال انشالله بزرگه بارون میاد برف میاد اگه توکل کنی به خداوند لطفش در حق بندگانش زیاده
    • خان IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      47 3
      پاسخ
      خدا راشگر
    • امیرعلی رضائی IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      19 8
      پاسخ
      خراسان جنوبي را تعطیل کنید
    • حسین IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      27 3
      پاسخ
      توکل به خدا انشاالله میاد
    • علی IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      20 6
      پاسخ
      چرا ابرا رو نمی فرستید بندر
    • ه IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      22 14
      پاسخ
      فقط دروغ بگید مردم را سر گرم کنید
      • مصطفی US ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        4 4
        مشهد هیچی نیامد
      • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        7 0
        شکر خدا بکنیددهنوز باران رحمتش میفرسته
      • علی مهدوی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        5 1
        همه دید منفی. کوتاه بیا دیگه
    • سمیه IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      28 1
      پاسخ
      خدایا شکرت بخاطر باران رحمتت خدایا شکرت هرانچه اتفاق میفته باید شاکر خدا باشیم خدایا شکرت هزاران بارشکر
    • سمیه IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      34 6
      پاسخ
      در بدترین شرایط هم باید شاکر باشیم خدایا شکرت که هستی
      • لاکچری IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        0 3
        چرا سیریک باران نمیاد
    • محمد IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 0
      پاسخ
      بگید. ابرها. را. بارور. کنند. سال. دیگه. گندم. گیر. نمیاد. چرا. هی. دروغ میگید. این. بارشا بدرد. سد. چاه. و چشمه. نمی. خوره
    • علی IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 0
      پاسخ
      برای هر میلی باران در هر کجای ایران خدا را هزار بار شکر
    • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 0
      پاسخ
      انشالله که باران باشد وهرجای کشور عزیزمان باران بیاید خدارا هزاران بار شکر
    • سلام بر شهیدان IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکرت انشالله همه شکر گذار باشن
    • هواشناسم IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این هفته بارش ها بصورت رگباری از جنوب شرق جاسک
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      سلام‌ای‌خدا‌میشه‌یی‌روز‌همه‌ای‌کانال‌های‌ هواشناسی‌بگن‌هشدار‌برای‌جنوب‌کرمان‌
    • علیرضا IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بله پیاز داغش رو زیاد میکنند که فکر کنید خیلی باریده من شهرم کاشانه تنها دو سه ساعت مفید باران داشتیم دیگه هیچی درصورتی که سال های قبل بیشتر از اینها بود حالا بعدازاینو نمی‌دونم میخواد چی بشه ولی پونصد بار گفتن در ارتفاعات کاشان برف باریده خواب این برف هرساله سه برابرش نیومد دیگه اینکه دو روز اومده که تعجبی نیست
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 2
      پاسخ
      به لطف ایزد منان قوی‌ترین سامانه برفی در راه ایران است. خوش آمدی ننه سرما. قدمت مبارک ننه سرما، زیبایی هایت را عزیز میداریم، برایمان دعا کن چرخ روزگارمان در حضور تو به سلامتی و خیر بگردد و برف شادی به دل همه ببارد. زمستان مبارک

