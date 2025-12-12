صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: فعالیت سامانه بارشی امروز (جمعه، ۲۱ آذر) در جنوبغرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد و کرمان موجب بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، وقوع گردوخاک در برخی نقاط، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر و همچنین تگرگ در مناطق مستعد میشود.
وی افزود: فردا (شنبه، ۲۲ آذر) علاوه بر مناطق اعلامشده، برخی مناطق شمالغرب، غرب، شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و بارش باران، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در این مناطق دور از انتظار نیست و در برخی نقاط نیز پدیده گردوخاک رخ خواهد داد.
ضیائیان بیان کرد: روز یکشنبه (۲۳ آذر) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش باران پیشبینی میشود. همچنین با ورود سامانه بارشی از جنوب کشور به استانهای هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: برای روز دوشنبه (۲۴ آذر) نیز بارندگی در گیلان و مازندران ادامه دارد. همچنین در برخی مناطق شمالغرب، غرب خراسان رضوی و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف و باران پیشبینی شده است. در فارس، بوشهر، نیمه غربی کرمان و هرمزگان نیز رگبار، رعدوبرق و وزش باد محتمل است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۱ آذر) کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد است و بهتدریج افزایش ابر و بارش پراکنده در پایتخت وجود دارد. حداقل دمای تهران ۴ و حداکثر دما ۱۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در استان تهران تا اواسط هفته آینده روند کاهش نسبی دما ادامه دارد و مه و یخبندان در دامنهها و ارتفاعات مورد انتظار است. طی پنج روز آینده نیز وضعیت جوی استان تهران بهصورت آسمان کمی ابری تا نیمهابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
