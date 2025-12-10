به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی نسبت به تشدید بارشها طی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) در برخی نقاط استان تهران هشدار داد.
بر اساس این هشدار، امروز در برخی ساعات بارش متوسط تا نسبتاً شدید باران، رگبار و رعدوبرق پیشبینی شده و در ارتفاعات، بهویژه ارتفاعات بالادست و قلهها، رگبار متناوب برف، وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ رخ خواهد داد. این وضعیت عمدتاً مناطق نیمه شمالی و غربی استان بهخصوص دامنهها و ارتفاعات شمالی تهران را تحت تأثیر قرار میدهد.
اداره کل هواشناسی استان تهران آثار این مخاطره جوی را بالا آمدن سطح آب و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، اختلال در تردد بهویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنهها، امکان انسداد موقت برخی راههای روستایی شمال استان، آبگرفتگی برخی معابر، جاری شدن روانآب، احتمال وقوع سیلاب، بروز سوانح ناشی از مه و کاهش دید، احتمال رخداد صاعقه در ارتفاعات، خطر طوفان و کولاک برف، لغزش و سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی توصیف کرد.
در این هشدار همچنین از شهروندان خواسته شده است از سفرهای غیرضروری بهخصوص در مسیرهای کوهستانی و گردنهها خودداری کنند. همچنین توصیه شده است از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز شود، دهانه پلها و کانالهای آب لایروبی و پاکسازی گردد، کوهنوردی و فعالیت بهرهبرداران عرصه منابع طبیعی محدود شود، چرای دام و کوچ عشایر به تعویق افتد، راه آب مزارع و باغات باز گذاشته شود و برای محافظت از محصولات و تجهیزات کشاورزی اقدام شود. آمادگی نیروهای امداد کوهستان، راهداریها و دستگاههای اجرایی نیز ضروری عنوان شده است.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، صدور هشدار نارنجی به معنای احتمال وقوع پدیدهای جوی با آثار خسارتزا است و دستگاههای مسئول باید برای مقابله با آن در حالت آمادهباش قرار گیرند.
