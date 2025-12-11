خوزستان تحت تاثیر سامانه بارشی جدید قرار می گیرد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین پیش بینی جریانات جوی هوای خوزستان اظهار کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا فردا در استان تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز در نیمه شرقی به ویژه ارتفاعات و نیمه جنوبی استان به ویژه جنوب شرق، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد. در سایر مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

به گفته وی، فردا از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد فقط در بخش‌های شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی همچنان بارش‌ها تداوم خواهد داشت و در سایر مناطق وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی از جمله در نیمه غربی، بخش‌های جنوبی و جنوب غربی تا مرکز و به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی منتهی به مرکز استان مورد انتظار است.

سبزه زاری گفت: شمال خلیج فارس طی امروز مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: اوایل هفته آینده استان تحت تأثیر سامانه بارشی جدیدی قرار می‌گیرد که نسبتاً ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته شادگان با دمای ۲۵.۴ درجه و دزپارت با دمای ۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۴.۵ درجه و کمینه دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.