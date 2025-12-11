  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

خوزستان تحت تاثیر سامانه بارشی جدید قرار می گیرد

خوزستان تحت تاثیر سامانه بارشی جدید قرار می گیرد

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان از ورود سامانه بارشی جدید در استان از اوایل هفته آینده خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین پیش بینی جریانات جوی هوای خوزستان اظهار کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا فردا در استان تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز در نیمه شرقی به ویژه ارتفاعات و نیمه جنوبی استان به ویژه جنوب شرق، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد. در سایر مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

به گفته وی، فردا از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد فقط در بخش‌های شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی همچنان بارش‌ها تداوم خواهد داشت و در سایر مناطق وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی از جمله در نیمه غربی، بخش‌های جنوبی و جنوب غربی تا مرکز و به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی منتهی به مرکز استان مورد انتظار است.

سبزه زاری گفت: شمال خلیج فارس طی امروز مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: اوایل هفته آینده استان تحت تأثیر سامانه بارشی جدیدی قرار می‌گیرد که نسبتاً ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته شادگان با دمای ۲۵.۴ درجه و دزپارت با دمای ۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۴.۵ درجه و کمینه دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد خبر 6685743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی حجازی IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 3
      پاسخ
      سلام.وچقدر زیباست وستودنی است لطف الله درحق ما....شکر لله...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها