به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، از سوی دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هیئت انتخاب بخش نمایش‌های خیابانی این رویداد هنری که مدیریت آن را مریم کاظمی بر عهده دارد، اعلام و معرفی شدند.

بر این اساس سمیه مهری، محمدرضا غفاری، میلاد مولوی، سعید خیراللهی و احمد صمیمی هنرمندانی هستند که آثار این بخش از جشنواره را انتخاب خواهند کرد.

سمیه مهری، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر است. وی نویسندگی کتاب «تئاتر در خیابان و عزت نفس برای همه» را برعهده داشته است.

محمدرضا غفاری، عضو هیات علمی دانشکده هنر، کارگردان تئاتر و مستندساز است. وی تاکنون کارگردانی نمایش‌های چون «یک روز روشن خدا»، «مرگ و دختر جوان»، «کبودان و اسفندیار»، «پس گل من کو»، «مردی که گلی در دهان داشت» و ... عهده‌دار بوده است. شرکت در جشنواره‌های استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و همچنین داوری در جشنواره‌های متعدد بخشی از رزومه این فعال تئاتری است.

میلاد مولوی بازیگر و کارگردان تئاتر است که دبیری جشنواره تئاتر دانشگاهی مسئولیت اجرایی در چندین دوره از جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر، عروسکی، نمایش‌های آئینی سنتی، مقاومت و ایثار را در رزومه کاری خود دارد. وی رئیس هیئت مدیره انجمن نمایشگران خیابانی خانه تئاتر است.

سعید خیراللهی نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر است که به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی ایلام و کارشناس واحد نمایش حوزه هنری نیز مشغول به فعالیت است. این هنرمند در جشنواره‌های منطقه‌ای ملی و بین‌المللی بسیاری حضور داشته و موفق به کسب جایزه شده است.

احمد صمیمی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است و دبیر بخش تجربه‌های اجرا در بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی بوده است.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن سال جاری برگزار می‌شود.