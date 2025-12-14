به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عصر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز زن و مقام مادر با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، جایگاه بانوان را در پیشرفت اجتماعی و مدیریتی جامعه بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد و گفت: سیره عملی حضرت زهرا (س) الگویی کامل برای زن مسلمان است؛ الگویی که در آن، نقش‌آفرینی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در کنار محوریت خانواده معنا می‌یابد.

وی با بیان اینکه در نگاه اسلام، زن و مرد در عرصه‌های اجتماعی جایگاهی مکمل و هم‌تراز دارند، افزود: بانوان در طول تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی همواره منشأ تحولات بزرگ بوده‌اند و نقش آن‌ها در تربیت نسل‌ها و انتقال ارزش‌های اخلاقی و دینی، نقشی بی‌بدیل و ماندگار است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های دفاع مقدس، تصریح کرد: پایداری و صبر مادران و همسران شهدا، پشتوانه اصلی شکل‌گیری حماسه دفاع مقدس بود و امروز نیز امنیت، آرامش و پیشرفت کشور مرهون ایثار شهدا و عظمت بانوان این سرزمین است.

حبیبی با اشاره به فراهم بودن بسترهای حضور بانوان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز در حوزه‌های آموزش عالی، مدیریت اجرایی و فعالیت‌های تخصصی، بانوان با اتکا به توانمندی و شایستگی‌های خود نقش‌آفرینی مؤثری دارند و محدودیتی میان زنان و مردان در این مسیر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه از حضور بانوان توانمند در سطوح مختلف مدیریتی بهره‌مند است، اظهار کرد: در حال حاضر بانوان در مسئولیت‌هایی همچون فرمانداری، بخشداری، شهرداری، معاونت‌ها و مدیریت دستگاه‌های اجرایی استان فعالیت دارند و عملکرد آن‌ها در بسیاری از حوزه‌ها موفق و قابل دفاع بوده است.

استاندار کرمانشاه افزود: دستاوردهای عمرانی و اجرایی استان، نتیجه تلاش جمعی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که در این میان، نقش بانوان شاغل در استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر نهادها کاملاً مشهود و تأثیرگذار بوده است.

وی با تأکید بر اینکه به‌کارگیری بانوان در مناصب مدیریتی بر پایه شایستگی، تخصص و ارزیابی کارشناسی انجام می‌شود، گفت: این رویکرد نه از سر سهم‌خواهی، بلکه بر اساس اعتماد به توان مدیریتی بانوان و نتایج مثبت عملکرد آنان دنبال می‌شود.

حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش‌های بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این نگاه، زمینه حضور گسترده‌تر زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی استان و کشور فراهم شود و در پایان مراسم نیز از بانوان و مادران حاضر تجلیل به‌عمل آمد.