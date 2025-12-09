تعمیق باورهای دینی، ضرورت خدمت در دوران غیبت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، ظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی حوزه معارف اسلام ناب در شیراز با اشاره به شرایط خاص دوران قبل از ظهور، بر اهمیت خدمت به دین تأکید کرد.

وی با بیان اینکه گرفتاری در مادیات و اشتغالات روزمره نباید باعث غفلت از این وظیفه شود، گفت: امروز ما غرق در نعمت ولایتیم و زندگی در سایه ولایت فقیه سرقفلی دارد.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) مبنی بر آرزوی خدمت به امام زمان (عج) در صورت درک دوران ایشان، افزود: امروز زندگی کردن در سایه‌سار ولایت فقیه و نایب المهدی فضیلت دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر، زندگی تحت لوای حکومت دینی را برتر از مرجعیت در حکومت طاغوتی دانست و با اشاره به سنت همخوانی و تواشیح قرآن در این مراسم، از حضور اساتید و مهمانان از شهرهای مختلف قدردانی کرد.

وی در ادامه به تشریح مأموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی پرداخت و گفت: سازمان تبلیغات نسبت به سه امر توسعه مخاطب، تبیین و تعمیق دین مأموریت ذاتی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به توسعه مخاطبان این سازمان از طریق برنامه‌های مختلف، بر ضرورت تبدیل مخاطبان مصرف‌گرا به فعالان کنشگر تأکید کرد و با اشاره به طرح «مهر تا مهر» و شناسایی و شبکه‌سازی ۲۵ هزار کنشگر فعال در استان، بر اهمیت توانمندسازی این افراد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعمیق باورها باید پس از ۴۷ سال از انقلاب کبیر در اولویت قرار گیرد، گفت: اگر عمق در باورها شکل نگیرد، هرگونه تلاش و فعالیتی بی‌نتیجه خواهد بود.

حجت‌الاسلام ولدان با تأکید بر اهمیت حوزه معارف اسلام ناب در تربیت نسل امروزی بر اساس گفتمان انقلابی و با نگاه تمدنی، از حاضران درخواست کرد تا با عزمی جدی برای راه‌اندازی این حوزه‌ها در شهرستان‌ها تلاش کنند و سپس افزود: هیچ سوال و ابهامی نباید در این زمینه باقی بماند.