به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، عصر یکشنبه در دوره آموزشی یکروزه «تقویت کنشگران فرهنگی و رسانهای» با اشاره به اهمیت تجهیز نیروهای فرهنگی به مهارتهای روز رسانهای افزود: سرعت، فراگیری و تأثیرگذاری فضای مجازی موجب شده است که این عرصه به میدان اصلی جنگ نرم تبدیل شود و تهاجم فرهنگی دشمن با برنامهریزی گسترده بهدنبال تضعیف باورهای دینی و تحریف مفاهیم اسلامی ایرانی است.
وی بیان کرد: سکوت یا انفعال در این فضا به معنای تسلط جریانهای معارض و معاند خواهد بود، در حالی که جریان اصیل انقلاب باید با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای نوین و تولید محتوای جذاب، مستدل و مبتنی بر نیازهای مخاطب، به دفاع از هویت دینی و ملی بپردازد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس پویش «حالت پرواز» و طرح ملی «زندگی با آیهها» را از برنامههای راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی برای توسعه مخاطب و حضور هوشمندانه در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: این برنامهها با هدف هدایت ظرفیتهای مردمی و گفتوگو با نسل دیجیتال طراحی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی سریع به شبهات و تحریفهای مطرح در شبکههای اجتماعی اظهار داشت: تولیدات رسانهای همچون فیلم کوتاه، موشنگرافیک، پادکست و اینفوگرافیک باید بهصورت حرفهای و بر اساس شناخت دقیق مخاطب صورت گیرد.
به گفته حجتالاسلام ولدان، سرفصلهای این دوره آموزشی شامل سواد رسانهای، آشنایی با ابزارهای نوین تولید محتوا، ویرایش عکس و فیلم با تلفن همراه و کمپینسازی عملیاتهای فرهنگی در راستای طرح ملی ربّیون بوده است.
وی تقویت نیروهای متخصص فرهنگی و فعالسازی ظرفیتهای مردمی را از الزامات اثرگذاری در فضای مجازی برشمرد و افزود: تولید محتوای دینی، امروز از مرزهای مساجد و منابر فراتر رفته و نیازمند حضور ساختارمند و هدفمند در فضای مجازی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: دفاع از مرزهای اعتقادی جامعه و حفاظت از سرمایههای معنوی نسل جوان، تنها با برنامهریزی علمی، سرمایهگذاری کافی و بهرهگیری از همه توان دستگاههای فرهنگی و کنشگران مردمی محقق خواهد شد.
