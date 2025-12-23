رضایی: مدیران موظف به خدمت‌ رسانی هوشمندانه‌ اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله رضایی صبح سه شنبه در سمینار آموزشی پدافند غیرعامل استان فارس، بر ضرورت درک شرایط بهعنوان نخستین گام در مدیریت خانواده، سازمان و جامعه تأکید کرد و گفت: مدیران باید متناسب با وضعیت موجود تصمیمگیری کنند و با تدبیر و آیندهنگری مسیر پیشگیری و مقابله را هموار سازند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تاریخ و نظام بینالملل ادامه داد: کشور در طول تاریخ با صدها جنگ مواجه بوده و با اتکا به ظرفیتهای ملی و انسجام اجتماعی مسیر خود را ادامه داده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: امروز نیز شأن ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران موجب نقشآفرینی مؤثر در منطقه و جهان شده است.
رضایی گفت: سرمایه اجتماعی نظام متعلق به مردم است و ملاک اصلی ارائه خدمات، رضایت مردم است؛ هیچ فرد یا جریان خاصی نباید این سرمایه را هزینه کند. او از مدیران خواست با دقت و سرعت در خدمترسانی، مانع شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی شوند.
وی با یادآوری تجربههای گذشته ادامه داد: هرچند جنگها خسارتهای سنگینی داشته، انسجام ملی و همبستگی اجتماعی از دستاوردهای ارزشمند آن دوران بوده و امروز نیز باید با همین روحیه، شرایط را مدیریت کرد تا مشکلات معیشتی به نارضایتی گسترده تبدیل نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در پایان خطاب به فرمانداران، بخشداران و مسئولان دستگاهها تصریح کرد: اگر قصوری رخ دهد باید با شجاعت اعلام و جبران شود و مدیران موظفاند با تدبیر و هوشمندی خدماترسانی را بهگونهای سامان دهند که رضایت عمومی تقویت و سرمایه اجتماعی نظام محفوظ بماند.
