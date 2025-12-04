به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان صبح پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم معنوی اعتکاف، با اشاره به اهمیت این آئین و اولین حکم الهی که برای حضرت ابراهیم (ع) صادر شد، آمادگی‌ها برای برگزاری اعتکاف امسال را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به آمار سال گذشته که ۹۳۱ مسجد پذیرا و ۱۷۵ هزار معتکف در سطح استان بود، از حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان ابراز خرسندی کرد و یادآور شد که شیراز همچنان بزرگترین اعتکاف جوانان کشور را به خود اختصاص داده است.

اعتکاف رجبیه با شعار «حالت پرواز» و سه قله معنوی پیش رو

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: دقیقاً سی روز تا اعتکاف رجبیه (ایام البیض) باقی مانده است؛ این روز مصادف با سیزدهم رجب، میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) است.

وی سه قله معنوی مهم پیش روی مؤمنین را تشریح کرد و افزود: اعتکاف رجبیه و ایام البیض، بیست و هفتم رجب مصادف با عید مبعث و جشن تولد قرآن کریم و نیمه شعبان همزمان با میلاد امام زمان (عج) است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، هدف اصلی اعتکاف امسال، اجرای یک اعتکاف مردمی است، لذا برای امسال، پویش و شعاری با عنوان «حالت پرواز» در نظر گرفته شده که به معنای قطع ارتباطات زمینی برای پرواز به سمت آسمان در این سه روز است.

حجت‌الاسلام ولدان تأکید کرد که اعتکاف امسال باید با قرآن عجین باشد؛ به طوری که در قله‌های مبعث و نیمه شعبان، فعالیت‌ها بر محور «زندگی با آیه‌ها» متمرکز شود.

وی به حدیث شریف ثقلین و این نکته اشاره کرد که قرآن همیشه در کنار امامت است و حتی در غیاب امام معصوم، باید به قرآن مراجعه کرد. بنابراین، اعتکاف امسال قرار است هم مردمی و هم قرآنی باشد تا توفیقات آن در ماه مبارک رمضان به اوج برسد.

لازم به ذکر است؛ در پایان این نشست از پیرغلامی به نام حاج عباس خاقانی که در زمینه اعتکاف فعال بوده و پیشینه دارد، تقدیر به عمل آمد.