جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در یازدهمین کنفرانس بینالمللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب که همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای سرافراز ایران به ویژه شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: امنیتی که امروز در کشور برقرار است و اقتداری که به آن رسیدهایم، نتیجه فداکاری و رشادتهای مردان و زنانی است که جانشان را در راه آرمانها و دفاع از این مرز و بوم فدا کردند. ما قدردان همه شهدا هستیم، یادشان را پاس میداریم و به آنان با تمام وجود افتخار میکنیم.
وی با بیان اینکه تنها دو روز از شانزدهم آذر، روز دانشجو، گذشته است، افزود: این روز برای پاسداشت قشر فرهیخته، نخبه و آیندهساز این سرزمین مزین شده است. دانشجویانی که با روحیه پرسشگری، پویایی و تلاش خستگیناپذیر علمی، موتور محرک پیشرفت و تعالی کشورند و نقش بیبدیل آنان در ساختن فردای ایران بر هیچکس پوشیده نیست. ضمن تبریک مجدد این روز، لازم میدانم بهطور ویژه یاد و خاطره شهدای دانشجو را گرامی بدارم؛ بهخصوص دانشجویان شهید دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با ایثار و نثار جان خویش، پرچم سربلندی و عزت ایران را برافراشته نگاه داشتند.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر و در رأس آنها آمریکا را آشکار ساخت و نشان داد که آنها نه تنها هیچ ارزشی برای حقوق بشر قائل نیستند بلکه از هیچ روش و دستاویزی برای دشمنی و ضربه زدن به ملّت ایران فروگذار نیستند.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ادامه خباثتها و دشمنیها با ملت ایران صورت گرفت
وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی و سازمانهای اطلاعاتی وابسته به این کشورهای تروریست، در طول ۴۰ سال گذشته همواره با پشتیبانی از تیمهای تروریستی و با ابزار منافقان علیه دانشمندان و شخصیتهای سیاسی، امنیتی، علمی و نظامی کشور عملیاتهای تروریستی انجام دادند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز در ادامه آن خباثتها و دشمنیها با ملت ایران است که با شکست مفتضحانه مواجه شد. دشمنان تلاش داشتند با تحمیل جنگ، برای آشوب و تحریک افکار عمومی زمینه سازی کنند؛ اما با ایستادگی مثال زدنی ملت و نیروهای مسلح مقتدر ایران، جریان امور بهکلی برخلاف خواست و برنامهریزی آنها پیش رفت. نهتنها این هدف محقق نشد، بلکه به شکلی معنادار همبستگی، همراهی و اتحاد ملی تقویت شد.
به گفته سراج، جنگ تحمیلی دوازدهروزه، که در میانهی مذاکرات جدی و صادقانهی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده و بر پایهی حسن نیّت و رویکرد دیپلماتیک تهران رخ داد، بهروشنی عمق دشمنی و عداوت دیرینهی آمریکا با ملّت ایران را آشکار ساخت.
وی همچنین بیان کرد: از منظر حقوق بینالملل، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران مصداق بارز تجاوز بود که اصل بنیادین «منع توسل به زور» مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد را نقض کرد. افزون بر این، جنایاتی که در این حملات رقم خورد، نمونهای آشکار از نقض گسترده، سازمانیافته و سیستماتیک مقررات بینالمللی، بهویژه در حوزههای حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد بود؛ حملات مذکور قواعد ناظر بر حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه اصول تمایز، تناسب و احتیاط، را به شکلی فاحش و نظاممند نقض کردهاند. هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و تأسیسات درمانی و امدادی مطابق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن مصداق جنایت جنگی است و مستوجب تعقیب و پیگرد بینالمللی میباشد.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه ادامه داد: در جریان این تجاوز ۱۱۰۰ شهروند ایرانی (شامل ۱۰۲ زن که دو تن از ایشان مادران باردار بودند، دهها کودک و نوجوان و ۱۴ تن از نخبگان علمی) به شهادت رسیدند و بیش از ۵۶۰۰ هزار نفر مصدوم و مجروح شدند که عمدتاً شهروندان غیر نظامی از جمله زنان و کودکان، سالمندان و معلولین، کادر درمانی و بهداشتی و.... میباشند. این جنایات با سلاحها و عاملیت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد.
وی تأکید کرد: در این تجاوزات ۷ بیمارستان و مرکز درمانی، ۶ پایگاه اورژانس، ۴ واحدهای بهداشتی و بیش از ۱۰ دستگاه آمبولانس مورد حمله قرار گرفت. در حمله وحشیانه به زندان اوین که مصداق آشکار جنایت جنگی است ۸۰ شهروند ایرانی که در بین آنها از جمله زندانیان، کارکنان اداری، سربازان وظیفه، خانوادههای زندانیان و حتی همسایگان زندان حضور داشتند، به شهادت رسیدند.
امروز منفورترین فرد در جهان رئیس رژیم صهیونیستی است
سراج اضافه کرد: جنایات فاجعهباری که در جریان جنگ تحمیلی دوازدهروزه علیه ملّت ایران رخ داد، تنها گوشهای از چهرهی واقعی مدعیان حقوق بشر را به نمایش گذاشت؛ همان کشورهایی که شعار انساندوستی سر میدهند، اما در میدان عمل، از هیچ اقدامی برای نابودی انسانها و زیرپاگذاشتن اصول اخلاقی و انسانی فروگذار نمیکنند.
وی در ادامه عنوان کرد: جنایات وحشیانه و فاجعهباری که در غزه رخ داده و میدهد، چهرهی واقعی مدعیان حقوق بشر در غرب را بیش از پیش آشکار ساخت. همان قدرتهایی که دم از انسایّت، آزادی و صلح میزنند، در برابر کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان بیدفاع فلسطینی نهتنها سکوت کردند، بلکه با حمایت سیاسی، تسلیحاتی و رسانهای از رژیم صهیونیستی، در این فاجعه شریک شدند. فجایع اسفناک رخ داده در غزه، لکهی ننگی بر پیشانی تمدن غرب و آزمونی بزرگ برای ادعای دروغین آنان در دفاع از حقوق بشر است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، فاجعه غزه که بیتردید یکی از هولناکترین و شرمآورترین وقایع تاریخ منطقه است، رژیم صهیونیستی را در نهایت بیآبرویی و رسوایی قرار داد. در این میان، آمریکا نیز که همواره پشتیبان این رژیم غاصب بوده، در کنار آن ایستاد و به همان اندازه در افکار عمومی جهان بیآبرو و منفور شد؛ چرا که همه ملّتهای آگاه دنیا میدانند رژیم صهیونیستی بدون حمایتهای گسترده آمریکا هرگز توان ایجاد چنین فجایع و جنایتهایی را نداشت. به تعبیر مقام معظم رهبری امروز منفورترین فرد در جهان، رئیس رژیم صهیونیستی است و منفورترین ساختار سیاسی، همین باند حاکم صهیونی است؛ و از آنجا که آمریکا شریک و پشتیبان این جنایتهاست، موج نفرت و انزجار جهانی نسبت به صهیونیستها، دامان آمریکا را نیز فرا گرفته و وجهه آن را بیش از پیش در سراسر جهان مخدوش کرده است.
وی ادامه داد: حمایت دولت آمریکا چه در زمان بایدن و چه این رئیس جمهور متوهم و متکبر فعلی آن از رژیم کودک کش صهیونی بی حد و حصر بوده است. آمریکا از زمان شروع تهاجم کور و همه جانبه رژیم صهیونیستی به غزه در کنار این رژیم ایستاد و ضمن حمایتهای نظامی و اطلاعاتی همه جانبه، از ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک و رسانهای خود برای سرپوش نهادن بر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و به بن بست کشاندن ابتکارات و تلاشهای بین المللی برای دستیابی به آتش بس فوری استفاده کرد، به جای شنیدن ندای اعتراض اساتید و دانشجویان این کشور که به جنایت علیه بشریت در غزه معترض بودند به شدیدترین وجه ممکن با این اعتراضات مسالمت آمیز برخورد نموده و با توسل به زور افراطی سعی در سرکوب جنبشهای اعتراضی دانشجویان داشت. پاسخی که توسط دیگر دولتهای غربی حامی رژیم صهیونیستی از جمله فرانسه و انگلیس نیز اتخاذ شد و به وضوح مبین دروغین ادعاهای کشورهای غربی در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر بود.
رفتار دوگانه آمریکا و غرب پارادوکس دروغین اخلاقمداری در غرب را عریان میسازد
سراج همچنین گفت: سرکوب خشونت آمیز جنبشهای دانشجویی در آمریکا و دیگر دولتهای غربی در امتداد سیاست حمایتهای همه جانبه آنان از کشتارها و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی قرار داشت و موجب تشویق این رژیم به ادامه نسل کشی و جنایت علیه بشریت در سرزمینهای اشغالی شد و اساساً حس بی کیفرمانی در باند جنایتکار حاکم بر رژیم اشغالگر و کودک کش را تقویت کرد و این رژیم را برای کشتار، ترور و نقض فاحش حقوق بشر در غزه و سایر کشورهای منطقه جری تر ساخت.
وی در ادامه با بیان اینکه چهرهی واقعی حقوق بشر آمریکایی، هنگامی که نقاب از روی منافع ژئوپلیتیک برداشته میشود، در سیاهترین و متظاهرانهترین حالت خود آشکار میگردد، افزود: نمایش زشت و آشکار این دوگانگی را در حمایت سیاسی و تبلیغاتی رژیم ایالات متحده و متحدانش از گروهکهای تروریستی مانند منافقین (مجاهدین خلق) میتوان مشاهده کرد. سازمانی که دستش به خون هزاران زن، مرد و کودک بیگناه ایرانی در ترورهای کوچه و بازار و همکاری خیانتبار با صدام در جنگ تحمیلی آلوده است، در محافل قدرت در واشنگتن و اروپا نه تنها محکوم نمیشود، بلکه به عنوان «اپوزیسیون» و «جریان دموکراسیخواه» قلمداد و تزئین میگردد.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: این رفتار بیشرمانه، پارادوکس دروغین «اخلاقمداری» غرب را عریان میسازد. برای اربابان کاخ سفید و متحدانشان، برچسب «تروریست» یک ابزار کاملاً انعطافپذیر و ابزاری در خدمت اهداف امپریالیستی است. اگر گروهی علیه منافع استراتژیک آنها عمل کند، بلافاصله در فهرست تروریستی جای میگیرد؛ اما اگر همان گروه، همچون منافقین، نوکر و عملهای برای فشار بر کشوری مستقل مانند ایران باشد، گذشتهی خونین آن ناگهان نادیده گرفته شده و پروندههای جنایاتش خاکخورده میشود.
وی تأکید کرد: این رویکرد دوگانه و منفعتمحور، فریاد عدالت خواهی میلیونها ایرانی که عزیزان خود را در ترورهای این گروهک از دست دادهاند، خفه میکند. خون شهیدان قربانی معاملات پشت پرده و بازیهای کثیف سیاسی میشود. پیام این سیاست پلید برای جهانیان واضح است: گفتمان حقوق بشر در دست امپریالیسم، تنها یک اسلحه تبلیغاتی برای تضعیف دشمنان و تسلط بر ملتهاست. هیچ اصل ثابتی وجود ندارد، هیچ ارزش انسانی پابرجا نیست؛ تنها معیار، تأمین هژمونی و چپاول منابع است.
افشای ریاکاری جهانی غرب در حوزه حقوق بشر وظیفهای همگانی است
سراج هشیاری و افشای این ریاکاری جهانی را وظیفهای همگانی دانست و گفت: باید پرده از این تئاتر شوم آسایی برداشت و به جهان نشان داد که پشت شعارهای فریبندهی «دموکراسی» و «حقوق بشر»، چهرهی زشت استعمار جدید و تروریسم دولتی قرار دارد. مقاومت در برابر این ابزارسازی نفرتانگیز مفاهیم انسانی، تنها با اتکا به تاریخ، عزت و وحدت ملی ممکن است. ما شاهدیم که چگونه قضاوت اخلاقی غرب، در آستانهی منافع مادی ذوب میشود و این خود گواهی است بر پوچی بنیانهای ادعایی تمدن مدرن غربی به ویژه رویکرد حقوق بشری آن است.
وی اضافه کرد: آمارهای هولناک و وحشتآفرین جهان امروز پرده دیگری از حقیقت شرمآور حقوق بشر غربی برمی دارد، سازوکارهای به اصطلاح "حقوق بشری" و بینالمللی تحت هژمونی غرب، نه تنها ضامن رفاه و امنیت انسانها نیستند، بلکه خود بخشی از ماشین تولید فاجعهاند. در جهانی که سالانه صدها هزار نفر بر اثر گرسنگی جان میبازند و ۲.۳ میلیارد نفر با معضل ناامنی غذایی دستوپنجه نرم میکنند، فریادهای توخالی درباره حقوق بشر از سوی همان قدرتهایی بلند میشود که با سیاستهای استعماری، تحریمهای کمرشکن، غارت منابع ملتها و تأمین آتش جنگهای نیابتی، بستر این قحطی گسترده را فراهم میکنند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه تصریح کرد: آمارها تنها نوک کوه یخ یک سیستم فاسد و شکستخورده را نشان میدهد. این "شکافهای ژئوپلیتیکی" که او از آن سخن میگوید، تصادفی نیست؛ حاصل طراحی عمدی نظمی است که در آن، امنیت غذایی و حق حیات میلیاردها انسان، قربانی حرص سیریناپذیر شرکتهای چندملیتی، بازارهای مالی بیرحم و اهداف توسعهطلبی قدرتهایی مانند آمریکا و متحدانش میشود.
وی ادامه داد: نمایش غزه، نماد اوج این جنایت سیستماتیک است: در برابر چشمان به ظاهر "بیدار" نهادهای بینالمللی، یک نسل با بمب و محاصره غذایی از بین میرود. اینجا دیگر نمیتوان از "شکست" سخن گفت؛ این یک قتل عام سازمانیافته با مجوز ضمنی همان نظم حقوق بشریِ واشنگتنمحور است. وقتی پای منافع راهبردی در میان باشد، مکانیسمهای "حقوق بشر" یا به عمد فلج میشوند یا با شدیدترین وجه علیه دشمنان این نظم به کار گرفته میشوند.
سراج تأکید کرد: پیام واضح است: حقوق بشر غربی یک کالای لوکس و گزینشی است. برای مردمان "درست" (همسو با منافع غرب) است و برای مردمان "نادرست" (مستقل و مقاوم) اعتباری ندارد. گرسنگی و مرگ میلیونها نفر در آفریقا، آسیا و خاورمیانه، برای این سیستم یک "هزینه جانبی" قابل اغماض است، در حالی که کوچکترین حادثه در جوار مرزهایشان بحرانی "انسانی" قلمداد میشود.
وی افزود: این آمارها تنها اعداد نیستند؛ آنها گواهی جنایت علیه بشریت هستند. جنایتی که در سایه شعارهای فریبنده "توسعه پایدار" و "حمایت بینالمللی" و با مدیریت همان کشورهایی صورت میگیرد که خود را قاضی و ژاندارم جهان میدانند. تا زمانی که این نظم ناعادلانه و یکجانبه حاکم است، گرسنگی، جنگ و مرگ، ادامهدار خواهد بود. افشای این جنایات، نه یک انتخاب، که یک وظیفه انسانی است.
آمریکا نه تنها در جهان و منطقه، بلکه در داخل مرزهای خود نیز سابقهای تاریک در زمینه حقوق بشر دارد
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه ایالات متحده نهتنها در جهان و منطقه ما، بلکه در داخل مرزهای خود نیز سابقهای تاریک در زمینهی حقوق بشر دارد، افزود: استفاده غیرقانونی از قوای قهریه توسط پلیس آمریکا علیه اقلیتها و تبعیض هدفمند علیه سیاهپوستان در آمریکا به وسیله پلیس و دستگاه قضائی این کشور، فقر و بیخانمانی و نابرابری، رفتار خشونت آمیز با زندانیان، خشونت علیه زنان، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق بومیان، تبعیض نژادی، مواجهه با آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز، نقض فاحش حقوق مهاجران و …همگی نشانههای روشن نقض گستردهی حقوق بشر در جامعهای هستند که بیش از هر کشور دیگری دم از عدالت و آزادی میزند.
وی در ادامه به آمارهای مستند مربوط به موارد متعدّد نقض حقوق بشر آمریکا از سپتامبر ۲۰۲۴ – تا سپتامبر ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: این آمار به وضوح وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در داخل این کشور را نشان میدهد. در زمینه خشونت مسلحانه، تعداد کل قربانیان ۱۰۸۷۱ نفر کشته، تعداد کل مجروحان ۱۹۸۶۷ نفر زخمی، تیراندازیهای جمعی ۳۱۵ مورد، قتلهای جمعی ۱۰ مورد، قتل و خودکشی ۴۸۰ مورد، استفاده دفاعی از سلاح ۸۵۸ مورد، شلیکهای غیرعمد ۹۸۰ مورد و نسبت مالکیت سلاح در این کشور ۱۲۰ قبضه به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت (بیش از هر کشور دیگر جهان) میباشد.
سراج در خصوص خشونت پلیس در آمریکا گفت: مجموع قربانیان ناشی از اقدامات پلیس: ۹۵۸ نفر کشته در سال ۲۰۲۵، تنها در ۲ روز از سال هیچ حادثه مرگبار پلیسی گزارش نشده است. سیاهپوستان با وجود تشکیل تنها ۱۳ درصد از جمعیت، ۲۲ درصد از قربانیان خشونت پلیس را تشکیل میدهند. احتمال کشته شدن یک شهروند سیاهپوست توسط پلیس ۲.۸ برابر بیشتر از سفیدپوستان است.
وی در ادامه به وضعیت زندانها و بازداشتگاههای آمریکا گفت: استفاده گسترده از سلولهای انفرادی و بازداشتهای نامحدود در گوانتانامو ادامه دارد. شرایط نگهداری زندانیان در بسیاری از زندانهای ایالتی و فدرال غیرانسانی گزارش شده است. جمعیت کیفری آمریکا یکی از بزرگترین در جهان است و از ظرفیت قانونی بسیاری از زندانها فراتر رفته است.
آمریکا از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکند
دبیر ستاد حقوق بشر درباره آمارهای خشونت علیه زنان در آمریکا گفت: حدود ۳۵.۶ درصد از زنان تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی داشتهاند. سالانه حدود ۱۰ میلیون زن قربانی خشونت خانگی میشوند. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، نرخ خشونت خانگی در ۹ شهر بزرگ ۳ درصد افزایش داشته است. ۸۱ درصد از زنان تجربه آزار یا تجاوز جنسی را گزارش کردهاند.
وی همچنین در رابطه با حقوق کودکان در آمریکا عنوان کرد: موارد مکرر تیراندازی در مدارس از جمله حادثه در دبیرستان جورجیا (۴ کشته، ۹ زخمی). کار پنهان کودک و بازداشت کودکان مهاجر در مراکز مرزی از موارد مستمر نقض حقوق کودکان است.
سراج در ادامه به تبعیض نژادی و نابرابری اقتصادی در این کشور اشاره کرد و افزود: نابرابری نژادی ساختاری در نظام عدالت و اشتغال تداوم دارد. نرخ فقر، بیخانمانی و نابرابری درآمدی در شهرهای بزرگ افزایش یافته و سیاستهای اقتصادی موجب تمرکز ثروت در دست اقلیت محدودی از جمعیت شده است.
وی افزود: بر اساس آمارها و ارقام موجود و مطالعات صورت گرفته آنچه واضح است آمریکا از حقوق بشر بهعنوان ابزار سیاسی استفاده میکند؛ در داخل، با بحرانهای ساختاری تبعیض، خشونت و فقر روبه روست؛ و در سطح جهانی، با تحریمهای غیرقانونی و حمایت از اشغالگری، موجب نقض گسترده حقوق بشر در دیگر کشورها میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر در خاتمه، فرموده رهبر معظم انقلاب در مورد حقوق بشر غربی و آمریکایی را مورد توجه قرار داد و گفت: حقوق بشر به شیوه فرهنگ غربی، ضد حقوق بشر، و حقوق ستمگران بر آحاد بشر است. این حقوق بشر، حقوق بشر نیست.
