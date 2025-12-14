  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷

اوحدی: سینما و هنر گنجینه دفاع مقدس را در قاب تصویر بیاورند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: سینما و هنر می‌توانند ثبت کننده حماسه و تاریخ ایران و مردم این سرزمین باشند و آن را در قاب تصویر بیاورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از تماشای دو مستند در مورد زندگی شهیدان «طهرانچی و صنیع خانی» درباره این مستندها گفت: امروز سینمای ما نیاز دارد بخشی جدی از فعالیت‌های خود را به این گنجینه‌های ارزشمند اختصاص دهد.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از قاب تصویر، شعر و کتاب برای معرفی ظرفیت‌های دفاع مقدس، هشدار داد: یکی از گرفتاری‌های امروز جامعه، ویروس خطرناک تحریف است که ارزش‌های ما و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر را هدف قرار داده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: راه مقابله با تحریف، بها دادن به این ارزش‌ها و انتقال آن به نسل جدید از طریق ابزارهای هنری است.

وی توسعه و ترویج فرهنگ شهادت را یکی از برنامه‌های جدی بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و افزود: از هر ظرفیتی که بتواند در این مسیر تلاش کند، استقبال خواهیم کرد.

اوحدی در پایان یادآور شد: اقداماتی همچون ساخت مستند، ضمانتی ارزشمند و ماندگار برای حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و مقابله با جریان‌های تحریف‌گر خواهد بود.

کد خبر 6689393

