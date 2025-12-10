شناسایی و دستگیری اکیپ شکارچیان غیرمجاز در قراویز

کیانوش احسانیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان پایش شبانهروزی پناهگاه حیاتوحش قراویز، محیطبانان موفق شدند یک اکیپ شکارچی غیرمجاز را پیش از شروع به شکار شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: در بازرسی از این افراد، یک قبضه سلاح ساچمهزنی کشف و ضبط شده است.
احسانیپور با اشاره به معرفی متهمان به دستگاه قضائی برای برخورد قانونی، گفت: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و زیستگاههای طبیعی شهرستان همواره از اولویتهای کاری محیطبانان است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپلذهاب در پایان از مردم طبیعتدوست این شهرستان خواست هرگونه تخلف مرتبط با شکار و صید را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
