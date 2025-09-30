به گزارش خبرگزاری مهر حمید سلطان خواه اظهار کرد: ۲۵ قبضه سلاح شکاری شامل ۱۱ قبضه سلاح قاچاق و ۱۴ قبضه مجاز در شش ماهه نخست سال جاری کشف شده است.
وی با اشاره به ممنوعیت شکار و صید در فصل و ساعات مشخص، گفت: محیطبانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با گشت و پایشهای شبانهروزی موفق شدند این سلاحها را از متخلفان کشف و ضبط کنند.
سلطان خواه افزود: به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، شکار در فصل و ساعت ممنوعه جرم محسوب میشود و متخلفان پس از شناسایی، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
رئیس حفاظت محیط زیست ماسال تاکید کرد: محیطبانان به عنوان ضابطین خاص دادگستری، با تلاش مستمر مانع از رسیدن شکارچیان و صیادان غیرمجاز به اهداف خود میشوند و در حفظ و حراست از منابع طبیعی و مواهب الهی نقش مهمی ایفا میکنند.
