محورهای غرب و شمال اصفهان لغزنده است

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با ا اشاره به آغاز موج بارندگی در غرب استان اصفهان اظهار کرد: برابر گزارش‌های دریافتی، کلیه محورهای مواصلاتی بویین‌میاندشت، گردنه نیه به سمت نطنز و محور داران (کمربندی) دارای بارش باران بوده و لغزنده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: توصیه می شودرانندگان هنگام تردد در این محورها ضمن به همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌خصوص زنجیرچرخ، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت و از عجله و شتاب بی مورد اکیدً خودداری کنند.

وی از رانندگان خواست پیش از ورود به این مسیرها حتماً از سلامت خودرو به ویژه سیستم ترمز و لاستیک‌ها و سیستم گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کرده و حین عبور از این محورها نهایت احتیاط را مد نظر قرار داده تا شاهد وقوع حوادث رانندگی نباشیم.