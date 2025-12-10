  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

محورهای غرب و شمال اصفهان لغزنده است

محورهای غرب و شمال اصفهان لغزنده است

اصفهان_رئیس پلیس راه استان اصفهان با اعلام بارش باران و لغزندگی در محورهای بویین‌میاندشت، گردنه نیه–نطنز و محور داران، از رانندگان خواست با تجهیزات زمستانی و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با ا اشاره به آغاز موج بارندگی در غرب استان اصفهان اظهار کرد: برابر گزارش‌های دریافتی، کلیه محورهای مواصلاتی بویین‌میاندشت، گردنه نیه به سمت نطنز و محور داران (کمربندی) دارای بارش باران بوده و لغزنده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: توصیه می شودرانندگان هنگام تردد در این محورها ضمن به همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌خصوص زنجیرچرخ، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت و از عجله و شتاب بی مورد اکیدً خودداری کنند.

وی از رانندگان خواست پیش از ورود به این مسیرها حتماً از سلامت خودرو به ویژه سیستم ترمز و لاستیک‌ها و سیستم گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کرده و حین عبور از این محورها نهایت احتیاط را مد نظر قرار داده تا شاهد وقوع حوادث رانندگی نباشیم.

