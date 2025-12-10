امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال احمر کردستان به ۹۶۷ در راه مانده

پیام جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش سنگین برف و کولاک در محور دیواندره–سقز طی ۲۴ ساعت گذشته، موجب گرفتار شدن شمار زیادی از مسافران شد.

وی اعلام کرد: تیم‌های امدادی بلافاصله وارد عمل شدند و تاکنون به ۹۶۷ نفر امدادرسانی شده است.

جلالی افزود: در جریان عملیات‌های انجام‌شده، ۳۳۵ نفر از افراد گرفتار در برف رهاسازی شدند و همچنین ۱۲۲ دستگاه خودرو که در مسیر متوقف شده بودند، توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدن که این اقدامات با هدف حفظ جان مسافران و جلوگیری از خسارات احتمالی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای تأمین امنیت و آسایش مسافران، ۶۳۲ نفر توسط جمعیت هلال احمر اسکان داده شدند علاوه بر این، به منظور رفع نیازهای اولیه، ۴۴۴ نفر اقلام زیستی و ۴۷۴ نفر اقلام غذایی دریافت کردند.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی گفت: در این عملیات‌ها، ۱۸۰ نفر از پرسنل و داوطلبان (نفر روز) به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و تمامی امکانات لجستیکی و تجهیزات امدادی در اختیار تیم‌ها قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان تصریح کرد: شرایط جوی همچنان نامساعد است و احتمال تداوم بارش‌ها وجود دارد، به همین دلیل، نیروهای امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، خدمات بیشتری به هموطنان ارائه دهند.

وی تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در شرایط نامساعد جوی از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات ایمنی و گرمایشی کافی به همراه داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.