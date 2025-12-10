  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

توان بالای بازارساز برای کنترل نوسانات

توان بالای بازارساز برای کنترل نوسانات

یک کارشناس مالی گفت: افزایش محدود ارز در تنش اخیر و بازگشت سریع آن نشان داد بانک مرکزی با تأمین به‌موقع نیازها توان لازم برای کنترل بازار را دارد.

حسین عطاالهی، کارشناس بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در جریان تنش اخیر ایران و رژیم صهیونیستی نرخ ارز تنها حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و پس از اعلام آتش‌بس به‌سرعت به کانال قبلی بازگشت، گفت: این رخداد نشان‌دهنده توانایی بالای بازارساز در کنترل بازار است.

وی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این موفقیت را تأمین به‌موقع و کافی نیازهای واردات و کالاهای اساسی دانست و افزود: اگرچه به دلایل مختلف در روزهای اخیر شاهد نوسانات ارز و طلا بوده‌ایم اما بانک مرکزی با این عملکرد نشان داد که از منابع ارزی مناسب و قابل اتکایی برخوردار است و می‌تواند بازار را به‌خوبی مدیریت کند.

این کارشناس بازار ارز تأکید کرد: نیازهای ارزی کشور اکنون به‌صورت شفاف و سریع از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین می‌شود و فعالان اقتصادی اطمینان دارند که نیازهای ارزی تا ۶ ماه آینده نیز بدون وقفه تأمین خواهد شد.

عطاالهی یادآور شد: در طول جنگ ۱۲ روزه نه‌تنها بانک مرکزی و مرکز مبادله تعطیل نشدند، بلکه با قدرت بیشتری نیازهای بازار را پاسخ دادند. این دوره به‌خوبی ثابت کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح مطلوبی قرار دارد و بازارساز توانایی کنترل کامل اوضاع را دارد.

وی افزود: مرکز مبادله و شبکه بانکی در همان روزها نیز بدون کوچک‌ترین وقفه یا قفل شدن تخصیص ارز، نیاز متقاضیان را تأمین کرد و شبکه بانکی نیز انتقال ارز و حواله‌ها را بدون تأخیر و اختلال انجام داد.

این کارشناس در ادامه اظهار داشت: وجود ذخایر ارزی مناسب و تأمین به‌موقع ارز کالاهای اساسی سبب شده که بانک مرکزی همانند تجربه موفق جنگ ۱۲ روزه، این بار نیز با مداخله هوشمندانه و به‌موقع قادر باشد نه‌تنها از افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز جلوگیری کند، بلکه آن را به سمت کاهش نیز هدایت نماید.

عطا الهی تصریح کرد: مرکز مبادله ارز و طلا امروزه به محل امن و معتبری برای تجار و واردکنندگان تبدیل شده و دیگر نیازی به مراجعه به بازار غیررسمی وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش نرخ ارز پس از جنگ و در هفته‌های اخیر عمدتاً ناشی از معاملات فردایی بود؛ معاملاتی که در کانال‌های تلگرامی و به‌صورت کاملاً سفته‌بازی قیمت‌گذاری می‌شود و هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی ارزی واقعی و واردات ندارد. به عبارت روشن‌تر، تجار و واردکنندگان به هیچ‌وجه از نرخ‌های فردایی برای تجارت خود استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین این نرخ‌ها به‌هیچ‌عنوان معیار و شاخص واقعی بازار ارز کشور نیستند.

کد خبر 6684723
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چرت وپرت گویی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها