توان بالای بازارساز برای کنترل نوسانات

حسین عطاالهی، کارشناس بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در جریان تنش اخیر ایران و رژیم صهیونیستی نرخ ارز تنها حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و پس از اعلام آتش‌بس به‌سرعت به کانال قبلی بازگشت، گفت: این رخداد نشان‌دهنده توانایی بالای بازارساز در کنترل بازار است.

وی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این موفقیت را تأمین به‌موقع و کافی نیازهای واردات و کالاهای اساسی دانست و افزود: اگرچه به دلایل مختلف در روزهای اخیر شاهد نوسانات ارز و طلا بوده‌ایم اما بانک مرکزی با این عملکرد نشان داد که از منابع ارزی مناسب و قابل اتکایی برخوردار است و می‌تواند بازار را به‌خوبی مدیریت کند.

این کارشناس بازار ارز تأکید کرد: نیازهای ارزی کشور اکنون به‌صورت شفاف و سریع از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین می‌شود و فعالان اقتصادی اطمینان دارند که نیازهای ارزی تا ۶ ماه آینده نیز بدون وقفه تأمین خواهد شد.

عطاالهی یادآور شد: در طول جنگ ۱۲ روزه نه‌تنها بانک مرکزی و مرکز مبادله تعطیل نشدند، بلکه با قدرت بیشتری نیازهای بازار را پاسخ دادند. این دوره به‌خوبی ثابت کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح مطلوبی قرار دارد و بازارساز توانایی کنترل کامل اوضاع را دارد.

وی افزود: مرکز مبادله و شبکه بانکی در همان روزها نیز بدون کوچک‌ترین وقفه یا قفل شدن تخصیص ارز، نیاز متقاضیان را تأمین کرد و شبکه بانکی نیز انتقال ارز و حواله‌ها را بدون تأخیر و اختلال انجام داد.

این کارشناس در ادامه اظهار داشت: وجود ذخایر ارزی مناسب و تأمین به‌موقع ارز کالاهای اساسی سبب شده که بانک مرکزی همانند تجربه موفق جنگ ۱۲ روزه، این بار نیز با مداخله هوشمندانه و به‌موقع قادر باشد نه‌تنها از افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز جلوگیری کند، بلکه آن را به سمت کاهش نیز هدایت نماید.

عطا الهی تصریح کرد: مرکز مبادله ارز و طلا امروزه به محل امن و معتبری برای تجار و واردکنندگان تبدیل شده و دیگر نیازی به مراجعه به بازار غیررسمی وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش نرخ ارز پس از جنگ و در هفته‌های اخیر عمدتاً ناشی از معاملات فردایی بود؛ معاملاتی که در کانال‌های تلگرامی و به‌صورت کاملاً سفته‌بازی قیمت‌گذاری می‌شود و هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی ارزی واقعی و واردات ندارد. به عبارت روشن‌تر، تجار و واردکنندگان به هیچ‌وجه از نرخ‌های فردایی برای تجارت خود استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین این نرخ‌ها به‌هیچ‌عنوان معیار و شاخص واقعی بازار ارز کشور نیستند.