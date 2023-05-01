انتشار نرخ ارز دلالان در یک سایت رسمی با کدام مجوز؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دولت و رئیس کل بانک مرکزی بارها به درستی تاکید کرده‌اند نرخ ارز همان نرخی است که در مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین در صرافی‌های داری مجوز معامله می‌شود، زیرا عمده نیازهای ارزی در زمینه واردات کالاها و خدمات و نیازهای ارز خدماتی مانند ارز درمان، دانشجویی و ارز مسافرتی در این مرکز تأمین می‌شود، همچنین هر فرد با کارت ملی و پس از افتتاح حساب ارزی می‌تواند در سال معادل ارزی ۲ هزار یورو دریافت کند.

همه نیازهای رسمی و واقعی اقتصاد با نرخ‌های ۳۸ هزار تومان و ۴۲ هزار تومان تأمین می‌شود و به این ترتیب نرخ ارزی که به عنوان بازار فردایی و یا بازار آزاد منتشر می‌شود، نرخ واقعی نیست.

همچنین مسئولان دولت برخی موج سواری‌ها در بازار غیررسمی را ناشی از فعالیت کانال‌های تلگرامی می‌دانند به طوری که هر قیمتی که این کانال‌ها منتشر می‌کنند مبنای قیمت در بازار غیررسمی می‌شود. به صورت مشخص محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ۲۰ فروردین ماه در مصاحبه‌ای گفت: اینکه درباره نوسان نرخ ارز صحبت می‌شود، مربوط به نرخ‌های ارز تلگرامی است و این بحث انتظاراتی است؛ سال گذشته ۶۵ میلیارد ارز کشور با نرخ‌هایی که اشاره شد تأمین شده بود و اینکه در بازار قاچاق یا با پول‌های پولشویی ارز مبادله می‌شود، صحیح نیست. از دستگاه‌های مربوطه خواستیم با متخلفان بازار ارز مقابله کند و آنها نیز قول مساعدت داده‌اند؛ روزانه نرخ ارز را در مرکز مبادله ارز و طلا اعلام می‌کنیم و مردم باید به این نرخ توجه کنند و اگر نوساناتی در این نرخ باشد، پاسخگو هستیم.

وی تاکید کرد: نرخ‌های تلگرامی ارز ساختگی و تحریف شده است و هیچکدام از نیازهای کشور با این نرخ تأمین نمی‌شود.

صحبت مسئولان دولت از این منظر که قیمت‌سازی‌ها موجب شکل‌گیری و تشدید انتظارات تورمی در مردم می‌شود، قابل تأیید است و قطعاً باید مانع از این قیمت سازی‌ها شد. اما با این وجود، برخی سایت‌ها و شبکه‌ای درج قیمت رسمی نظیر شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز که از پربازدیدترین سایت‌ها در حوزه انتشار نرخ ارز و سکه است، به راحتی قیمت ارز در بازار غیررسمی (دلالی) و فردایی را به صورت برخط و لحظه‌ای منتشر می‌کند به طوری که در طول یک روز قیمت ارز در یک سایت حدود دو هزار تومان دچار نوسان می‌شود.

به عبارت دیگر، پرمخاطب ترین سایت در حوزه نرخ ارز، طلا و سکه که مرجع کسب اطلاع بسیاری از مردم است، قیمت ارز در بازار فردایی را که نرخ آن به هیچ وجه نه برای واردات و نه برای خدمات تأمین می‌شود، مبنای قیمت ارز کشور در افکار عمومی معرفی می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز کانال‌های تلگرامی تحریف شده است اما سایت پرمخاطب شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز دقیقاً همان نرخ کانال‌های تلگرامی را منتشر می‌کند؛ در حالی که این سایت صرفاً باید بهای ارز معاملاتی در صرافی‌های را مبنای درج قیمت انواع ارز قرار دهد.

به گزارش مهر، ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین تعمیق حکمرانی ریال با رصد جریان وجوه و معاملات در اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسیرها برای مهار فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است اما هنوز طرح مالیات بر سوداگری در مجلس به تصویب نهایی نرسیده است.

حتی در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون که قطعاً گامی مهمی در این مسیر خواهد بود، یک ضلع دیگر شکل دهنده و تشدید کننده انتظارات تورمی، فعالیت برخی سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و فعالیت برخی افراد در دیگر شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام است. افرادی که نفع شأن در افزایش قیمت ارز است و برای مخاطبان خود پیش‌بینی‌های عجیب و غریبی از نرخ‌های ارز در سال ۱۴۰۲ می‌کنند.

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