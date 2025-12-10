پلیس: سه متهم نزاع سرآسیاب در عملیات ویژه مأموران ملارد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عاملان یک نزاع و درگیری در منطقه سرآسیاب خبر داد.

نورمحمدی در تشریح این خبر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع درگیری در سرآسیاب و متواری شدن عوامل آن، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی موفق شدند سه عامل اصلی این درگیری را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه، متهمان را در مخفیگاهشان در سرآسیاب دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی ملارد با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌ها به ارتکاب جرم اعتراف کرده‌اند، گفت: انگیزه این افراد درگیری‌های قبلی با طرف مقابل بوده است. وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

نورمحمدی با تأکید بر اینکه حفظ امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه هنجارشکنی و برهم‌زدن نظم عمومی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.