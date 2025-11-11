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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

پلیس از کشف ۲ کیلوگرم هروئین و شیشه در ملارد خبر داد

پلیس از کشف ۲ کیلوگرم هروئین و شیشه در ملارد خبر داد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از کشف نزدیک به دو کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: این عملیات در پی دریافت گزارش‌هایی درباره توزیع مواد مخدر در یکی از محله‌های این شهرستان انجام شده است.

به گفته وی، مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی دو توزیع‌کننده مواد مخدر شدند و با هماهنگی مقامات قضائی، آنان را در مخفیگاهشان در ملارد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملارد افزود: در بازرسی از محل، یک کیلو و ۸۵۰ گرم مواد مخدر از انواع هروئین و شیشه کشف شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های پلیس به اتهامات خود اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شده‌اند.

این عملیات در چارچوب تلاش‌های پلیس برای مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر در مناطق مختلف کشور انجام شده است.

کد مطلب 6652503

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    نظرات

    • صالح IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
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      خدا قوت به پلیس مقتدر

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