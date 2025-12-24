دستگیری اخاذ مامورنما در صفادشت ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک اخاذ مامورنما در بخش صفادشت ملارد خبر داد.

نورمحمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی که با پوشش مأمور دولت اقدام به اخاذی از شهروندان در صفادشت می‌کرد، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی متهم شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی هوشمندانه وی را در مخفیگاهش در صفادشت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملارد تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، مقادیری طلاجات، البسه نظامی، تجهیزات و کارت شناسایی جعلی کشف و ضبط شد.

نورمحمدی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های پلیس به ۱۰ فقره اخاذی در پوشش مأمور دولت اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با مأموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت آنان را مطالبه کرده و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.