نور محمدی: باند ۴ نفره سرقت خودروهای ملاردی دستگیر شدند

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از شناسایی و دستگیری چهار سارق خودرو و اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری چهار سارق خودرو و اماکن خصوصی ملارد خبر داد.

نور محمدی در ادامه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان ملارد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای هدفمند، هویت سارقان را شناسایی کرده و در عملیاتی هوشمندانه آنان را در مخفیگاهشان در یکی از محلات ملارد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملارد با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

    • نورالله DE ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      خداقوت به جناب سرهنگ و بقیه اعضای که باعث دستگیری این باند شدن

