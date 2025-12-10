نغمه مهر مادرانه روی موج رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی به مناسبت روز مادر و میلاد حضرت فاطمه (س) برنامه‌هایی همچون «یک قدم در حرم»، «جوان‌پسند»، «کوثر هدایت»، «مادرانه‌های سینمای ایران»، «خورشید خانه»، «عطر چادر، عطر یاس»، «دنیای صمیمی»، «عیدانه‌های صبامک»، «قهرمان من»، «بخوان به نام پروانه»، کتاب صوتی «فاطمیات»، «پیام زندگی» و «عیار زندگی» را پخش کنند.

برنامه «یک قدم در حرم» به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر با اجرای فاطمه آل‌عباس از شبکه رادیویی ایران پخش می‌شود. این برنامه با موضوع عشق به حضرت فاطمه زهرا (س) و بررسی سیره عملی و اخلاقی ایشان روانه آنتن می‌شود.

برنامه «سهم من» در قالب فضایی معنوی و گفتگومحور از رادیو جوان پخش می‌شود. برنامه زنده «جوان‌پسند» در قالب خوانش پیام‌های مردم، ارتباط زنده با شنوندگان و پخش موسیقی‌های شاد به مناسبت میلاد روانه آنتن این شبکه می‌شود.

«تا ابد مادر» روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود

شبکه رادیویی فرهنگ با دو ویژه‌برنامه «تا ابد مادر» و «کوثر هدایت»، شادی و معنویت را در شب میلاد حضرت زهرا (س) به خانه‌ها و دل‌ها می‌برد. آیتم‌های نمایشی و گفت‌وگوهای صمیمی، برگزاری سرود و شعرخوانی و پرداختن به مقام مادر در سیره حضرت زهرا (س) بخش‌های مختلف برنامه‌ها را شامل می‌شود.

برنامه «خورشید خانه» با موضوع تبیین جایگاه والای مادر در سبک زندگی فاطمی، معرفی ابعاد اخلاقی و رفتاری حضرت زهرا (س) و ترویج مهرورزی از رادیو تهران پخش می‌شود. همچنین دیگر برنامه‌های این شبکه همچون «کافه سلامت»، «قانون یار»، «مهرانه»، «نسل فردا»، «چراغ»، «تهران ورزشی» و «تهران تعطیل نیست» به این مناسبت می‌پردازد.

شبکه رادیویی گفت‌وگو مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه را روی آنتن می‌برد. برنامه «روی موج گفت‌وگو» و «به‌وقت گفت‌وگو» با حضور مادران برگزیده و الگوهای موفق برای نسل جوان پخش خواهد شد. برنامه «فرهنگسرای گفتگو» نیز به بررسی «مادرانه‌های سینمای ایران» خواهد پرداخت. همچنین برنامه «سایه‌روشن» هم با محوریت میلاد روانه آنتن این شبکه می‌شود.

شبکه رادیویی معارف برنامه «عطر چادر، عطر یاس» را با اجرای مریم احمدپور و صدرپور روانه آنتن می‌کند و همچنین برنامه «مادرانه» هم به مناسبت میلاد اختصاص دارد که هر دو به جایگاه زن در اسلام می‌پردازند.

به مناسبت روز جهانی کودک و تلویزیون و در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، رادیو سلامت با پخش ویژه‌برنامه‌ای شاد و آموزشی با عنوان برنامه «دنیای صمیمی» لحظاتی سرشار از مهربانی و آگاهی را برای خانواده‌ها رقم می‌زند. این برنامه با محوریت نقش مادر در زندگی و سلامت روانی کودکان تولید شده است.

«این مردم نازنین» با اجرای امیرحسین مدرس پخش می‌شود

رادیو صبا مجموعه‌ای از برنامه‌های شاد، آئینی و شنیدنی را برای همراهی با مخاطبان تدارک دیده است؛ برنامه‌هایی که با رویکرد تکریم مقام مادر، معرفی مادران موفق و قهرمان ایران، روایت مهر، ایجاد فضایی شاد و مرور خاطرات مادرانه روی آنتن می‌رود. می‌توان به برنامه‌های «عیدانه‌های صبامک»، «یادآوا»، «دورت بگردم»، «دختر ایران» و «این مردم نازنین» اشاره کرد. اجرای برنامه «این مردم نازنین» به عهده امیرحسین مدرس است.

برنامه «قهرمان من» از شبکه رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان به صورت زنده پخش خواهد شد. این برنامه در روز ولادت حضرت زهرا (س) از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح با حضور جمعی از قهرمانان ورزشکار به همراه مادرانشان، قهرمانانی که خود مادر هستند، و همچنین مادران شهدای ورزشکار و مادران شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه روی آنتن می‌رود.

رادیو نمایش برنامه زنده «بخوان به نام پروانه: سیده النسا العالمین» و نمایش رادیویی «تولد آسمانی» را به روی آنتن می‌برد. همچنین نمایش رادیویی «تولد آسمانی» به کارگردانی امیر زنده‌دلان و با هنرمندی نازنین مهیمنی، نگین خواجه نصیر، مرضیه صدرایی، سیما خوش چشم، شیرین سپه راد، معصومه عزیزمحمدی و مهرخ پخش می‌شود.

برنامه «پیام ولایت» با موضوع سخنان مقام معظم رهبری در مورد شأن و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س) و نقش زن در جامعه اسلامی از رادیو پیام پخش می‌شود. همچنین برنامه «پیام زندگی» با محوریت سخنان کارشناسان مذهبی در مورد حضرت فاطمه (س) و اهمیت و نقش زنان در خانواده روانه آنتن این شبکه می‌شود. برنامه «پیام آفتاب» هم از دیگر تولیدات این شبکه برای این مناسبت است.

انتشار کتاب صوتی «فاطمیات» از اقدامات ایران‌صدا است که به تازگی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. این اثر مجموعه‌ای از احادیث و روایات درباره حضرت فاطمه زهرا (س) را گردآوری کرده و با ذکر منابع معتبر به بازخوانی آموزه‌ها و پندهای ایشان می‌پردازد. پایگاه موسیقی «ایران صدا» نیز به مناسبت فرخنده ولادت حضرت زهرا (س)، دو پادکست ویژه با عناوین «مادر» و «خانمانه» را منتشر کرد. پایگاه کودک ایران‌صدا مجموعه‌ای از نماهنگ‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.

برنامه «اقتصاد: عیار زندگی» از صحن مقدس امامزاده صالح (ع) میدان تجریش با حضور مخاطبان به صورت زنده از رادیو اقتصاد پخش می‌شود. این برنامه با محوریت پرسش «بهترین کادویی که برای مادرتان گرفته‌اید چه بوده و واکنش مادرتان چه بوده است؟» میزبان مخاطبان و شرکت‌کنندگان در فضای معنوی امامزاده صالح (ع) است.