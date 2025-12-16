بررسی «مرگ فروشنده» آرتور میلر در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، برنامه «نبض کتاب» چهارشنبه به بررسی نمایشنامه «مرگ فروشنده» اثر آرتور میلر میپردازد.
این اثر داستان مرد کهنسالی در آمریکا به نام ویلی لومان است که سالها در شرکتی به عنوان بازاریاب مشغول بوده و به زعم خودش در این مدت موفق عمل کرده و توانسته در شهرهای مختلف مشتریهای زیادی برای خود دست و پا کند. وی اکنون به سن بازنشستگی رسیده، دیگر توان کار کردن مانند گذشته را ندارد و برخلاف انتظارش حقوقی که دریافت میکند برای گذران زندگی و حتی برطرف کردن بسیاری از نیازهای اولیه خود و خانوادهاش کافی نیست.
«نبض کتاب» با نگاهی تخصصی، دستاوردها و تأثیرات فلسفی و روانشناختی این نمایشنامه را در جامعه آمریکا تحلیل میکند. همچنین در این برنامه بخشهایی از این نمایش به کارگردانی نادر برهانی مرند با هنرنمایی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو پخش میشود.
پژمان دادخواه و مجید حیدری، کارشناسان برنامه «نبض کتاب» هستند و مسئولیت تحلیل روانشناختی و فلسفی آثار نمایشی را بر عهده دارند. تهیهکنندگی برنامه نیز با حمزه علی محمدی است.
«نبض کتاب» هر چهارشنبه ساعت ۲۱ از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود و به بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی جهان، با رویکردی متفاوت و تحلیلمحور اختصاص دارد. علاقهمندان به ادبیات نمایشی میتوانند این برنامه هفتگی را از این شبکه رادیویی دنبال کنند.
