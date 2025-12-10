  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

تاکید وزیر کار بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی در ایوانکی

گرمسار- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی ایوانکی، بر لزوم ارتقای کیفی خدمات درمانی در این مرکز و دیگر واحدهای تحت پوشش سازمان تأکید کرد.

احمد میدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر به استان سمنان و در حاشیه بازدید از درمانگاه ایوانکی بیان کرد: این درمانگاه در حال حاضر به‌صورت تک‌شیفت و فقط در ساعت‌های صبح فعال است.

وی افزود: خدمات پزشک عمومی، مامایی، داروخانه، تزریقات و پانسمان را به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی منطقه ایوان‌کی و روستاهای اطراف ارائه می‌دهد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از ضرورت ارتقای کیفی خدمات درمانی در درمانگاه تأمین اجتماعی ایوانکی خبر داد.

میدری گفت: وضعیت ارائه خدمات در این درمانگاه در گفت‌وگو با کادر درمانی و مراجعان بررسی شد.

وی بر لزوم تقویت و توسعه خدمات درمانی پایه در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر دو روزه خود به استان سمنان به سمنان و شاهرود هم سفر خواهد کرد.

