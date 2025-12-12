رحیمی: رویدادهای ورزشی باید با صیانت از هویت فرهنگی همراه باشد

به گزارش خبرنگا مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی، در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به روایتی از لقمان حکیم و امیرالمؤمنین (ع)، تقوا، خودسازی و دوری از آفات اخلاقی را مهمترین نیاز انسان دانست و اظهار کرد: هر چیزی آفتی دارد؛ آفت علم فراموشی و آفت عبادت ریا است و مدیران نیز باید مراقب باشند ضعف تدبیر، جایگاه آنان را آسیبپذیر نکند.
وی ماههای رجب، شعبان و رمضان را فرصتی طلایی برای خودسازی و کسب نشاط معنوی» توصیف کرد و افزود: نباید این ماهها را از دست داد و باید از اکنون برای بهرهگیری معنوی از آنها آماده شد.
امام جمعه ساوه با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی و نقش ورزش در تقویت هویت فرهنگی گفت: رویدادهای ورزشی میتوانند عامل همبستگی و نشاط عمومی باشند.
وی گفت: در صورت ضعف مدیریت فرهنگی و نبود نظارت مؤثر، به بستری برای عادیسازی هنجارشکنی تبدیل میشوند و احساسات عمومی را جریحهدار میکنند.
حجت الاسلام رحیمی برخی از آسیبهای موجود در رویدادهای اجتماعی از جمله عدم رعایت هنجارهای فرهنگی، رهاشدگی نظارتی، سازماندهی ضعیف و تبدیل هنجارشکنی به یک رفتار عادی را یادآور شد و افزود: این نگرانی جامعه نسبت به هویت فرهنگی کاملاً بهجا است و مسئولان باید مراقب باشند نافرمانی از قانون به یک رفتار افتخارآمیز تبدیل نشود و جایگاه زن ایرانی در عرصههای ورزشی خدشهدار نشود.
وی اظهار کرد: طراحی یک نقشه فرهنگی دقیق برای جمع میان نشاط اجتماعی و صیانت از هویت فرهنگی ضروری است و این موضوع باید با تضمینهای لازم در میدان اجرا شود.
