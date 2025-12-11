جمشید قائممقام در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به برخی تحرکات سیاسی و رسانهای درباره احتمال کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی واکنش نشان داد و اظهار کرد: مجلس دوازدهم بهطور جدی از اعتبارات فرهنگی دفاع خواهد کرد.
قائممقام با بیان اینکه برخی تلاشها برای القای ضرورت کاهش بودجه فرهنگی در کشور آغاز شده، اظهار کرد: مطمئن باشید مجلس دوازدهم نهتنها بودجه فرهنگی را کاهش نمیدهد، بلکه معتقد به افزایش آن است.
وی ادامه داد: پیشزمینه همه پیشرفتها فرهنگ است و در هر حوزهای از انرژی تا توسعه اگر قصد ورود داشته باشیم باید فرهنگ آن موضوع را بهطور دقیق جانمایی کنیم.
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب و رویکرد مجلس دوازدهم افزود: قالب و اکثریت مجلس، مدافع فرهنگ و بودجه فرهنگی است. این موضوع در بررسی لایحه بودجه ۴۰۵ نیز کاملاً مورد توجه خواهد بود.
قائم مقام که شخصاً در جریان رسیدگی به بودجه سال آینده حضور دارد و گفت: مطمئن باشید تمامقد از بودجه فرهنگی دفاع میکنم.
وی تاکید کرد: هرگونه تضعیف حوزه فرهنگ میتواند در مسیر پیشرفت کشور اختلال ایجاد کند و مجلس اجازه چنین رویکردی را نخواهد داد.
