  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

ورزشگاه یادگار امام میزبان دیدار تراکتور و پرسپولیس شد

ورزشگاه یادگار امام میزبان دیدار تراکتور و پرسپولیس شد

با اعلام مدیرعامل باشگاه تراکتور، ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، سعید مظفری‌زاده با اعلام جزئیات دیدار تراکتور و پرسپولیس تهران، اظهار داشت: این مسابقه از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و زمان آغاز بلیت‌فروشی این دیدار به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

مظفری‌زاده همچنین تأکید کرد: تمامی هواداران آقا که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و نیز هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آن‌ها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتور در پایان از تمامی هواداران درخواست کرد به منظور رعایت قوانین و برگزاری هر چه بهتر بازی، حتماً بلیت این مسابقه را به‌صورت الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه اینترنتی باشگاه تهیه کنند.

کد خبر 6690510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها