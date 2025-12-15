ورزشگاه یادگار امام میزبان دیدار تراکتور و پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، سعید مظفری‌زاده با اعلام جزئیات دیدار تراکتور و پرسپولیس تهران، اظهار داشت: این مسابقه از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و زمان آغاز بلیت‌فروشی این دیدار به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

مظفری‌زاده همچنین تأکید کرد: تمامی هواداران آقا که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و نیز هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آن‌ها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتور در پایان از تمامی هواداران درخواست کرد به منظور رعایت قوانین و برگزاری هر چه بهتر بازی، حتماً بلیت این مسابقه را به‌صورت الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه اینترنتی باشگاه تهیه کنند.