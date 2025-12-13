مخالفت اولیه مهاجم ملی پوش پرسپولیس با درخواست قرارداد باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور مهاجم ملی پوش پرسپولیس که در فصل جاری نسبت به مبالغ قرارداد متفاوت بازیکنان پرسپولیس اعتراض داشت و رقم قرارداد خود را نسبت به سایر بازیکنان بسیار پایین‌تر می‌دانست با پیشنهاد تمدید قرارداد باشگاه، ضمن افزایش قرارداد فصل جاری خود روبرو شد.

با این حال مهاجم تیم ملی ایران با توجه به برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین احتمال حضورش در لیست نهایی امیر قلعه نویی برای حضور در این رقابت‌ها و دریاقت پیشنهادات خارجی برای لژیونرشدن با درخواست اولیه باشگاه مخالفت کرده است و خواهان افزایش مبلغ قرارداد فصل جاری خود شده است تا پس از آن درباره نحوه تمدید قرارداد خود برای یک تا دو فصل دیگر به توافق برسد.

درخواستی که سروش رفیعی، میلاد سرلک و میلاد محمدی و چند بازیکن دیگر پرسپولیس نیز دارند اما پیمان خدادی مدیرعامل باشگاه هنوز موفق به دریافت مصوبه از هیئت مدیره برای افزایش مبلغ قرارداد بازیکنان قدیمی باشگاه نشده است.

علیپور قرار است در نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر جاری با حدادی جلسه‌ای مستقیم برگزار کرده و در این خصوص به توافق نهایی برسد و سپس سایر بازیکنان پای میز تمدید قرارداد با باشگاه با درخواست سرمربی بشنینند.