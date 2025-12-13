  1. ورزش
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

مخالفت اولیه مهاجم ملی پوش پرسپولیس با درخواست قرارداد باشگاه

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که بارها نسبت به مبلغ قراردادش اعتراض داشت با درخواست اولیه باشگاه مبنی بر نحوه افزایش قرارداد فصل جاری مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور مهاجم ملی پوش پرسپولیس که در فصل جاری نسبت به مبالغ قرارداد متفاوت بازیکنان پرسپولیس اعتراض داشت و رقم قرارداد خود را نسبت به سایر بازیکنان بسیار پایین‌تر می‌دانست با پیشنهاد تمدید قرارداد باشگاه، ضمن افزایش قرارداد فصل جاری خود روبرو شد.

با این حال مهاجم تیم ملی ایران با توجه به برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین احتمال حضورش در لیست نهایی امیر قلعه نویی برای حضور در این رقابت‌ها و دریاقت پیشنهادات خارجی برای لژیونرشدن با درخواست اولیه باشگاه مخالفت کرده است و خواهان افزایش مبلغ قرارداد فصل جاری خود شده است تا پس از آن درباره نحوه تمدید قرارداد خود برای یک تا دو فصل دیگر به توافق برسد.

درخواستی که سروش رفیعی، میلاد سرلک و میلاد محمدی و چند بازیکن دیگر پرسپولیس نیز دارند اما پیمان خدادی مدیرعامل باشگاه هنوز موفق به دریافت مصوبه از هیئت مدیره برای افزایش مبلغ قرارداد بازیکنان قدیمی باشگاه نشده است.

علیپور قرار است در نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر جاری با حدادی جلسه‌ای مستقیم برگزار کرده و در این خصوص به توافق نهایی برسد و سپس سایر بازیکنان پای میز تمدید قرارداد با باشگاه با درخواست سرمربی بشنینند.

    • امیر حسین IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      18 0
      پاسخ
      خیلی کیفیت دارن این قراداد های چند صد میلیاردی کم براشون
    • صیاد IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      10 1
      پاسخ
      ازپرسپولیس به تیم ملی رسید داره دم درمیاره مهاجم تاپ هم نیست بشه روش حساب کرد
    • مجتبی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 0
      پاسخ
      خیلی خوب بازی می کنن و با کیفیت هستند ناز و اداشونم زیاده !!!!!!
    • چکشی IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چه خبره مگه تو هر بازی که دارند گند میزنن حالا بگیر فصلی خیلی هنر کنند 15 تا گل بزنن یعنی هر یک گل حدود 4میلیارد برا باشگاه آب میخوره لااقل مثل ی مهاجم شش دانگ باشی 30تا گل بزن

