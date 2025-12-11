  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

تیم‌ بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران فینالیست شد

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران با غلبه دوباره بر بنگلادش و کسب چهارمین برد، راهی مرحله نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، ششمین دیدار تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان برابر بنگلادش برگزار شد، در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۱۰ بر ۳ صاحب برتری شدند.

این ششمین دیدار ملی پوشان بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران و چهارمین بردشان در این بازی‌ها بود، آنها امروز مقابل بنگلادش پیروز شدند و مقابل تایلند هم شکست خوردند ضمن اینکه روز گذشته هم بنگلادش را شکست داده بود و در رقابت با تایلند هم صاحب یک برد و یک باخت شده بود.

بدین ترتیب تیم بسکتبال با ویاچر سه نفره دختران با ۴ برد و ۲ باخت راهی دیدار نهایی شد، تایلند حریف ایران در این مرحله است.

زینب حاجی حسینی

