به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی در جریان سرشماری پاییزه در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، گزارش مشاهده یک فرد هوبره – از گونه‌های ارزشمند و پرنده آسیب‌پذیر در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) ثبت شد؛ رخدادی کم‌سابقه که اهمیت زیستگاه‌های چهارمحال و بختیاری را بار دیگر برجسته می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، گفت: ثبت مشاهده هوبره در حاشیه منطقه حفاظت شده سبزکوه پس از چندین سال، یک رویداد مهم در پایش تنوع زیستی استان است. این مشاهده نشان می‌دهد که زیستگاه‌های استان هنوز از قابلیت‌های اکولوژیک لازم برای حضور گونه‌های حساس برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های مهاجر را ایفا کند.

وی گفت: هوبره بانام علمی: Chlamydotis macqueeniiیکی از گونه‌های شاخص است که به‌دلیل تخریب زیستگاه، قاچاق غیرمجاز و فشارهای انسانی، با کاهش جدی جمعیت در اکوسیستم‌های خود مواجه شده است. مشاهده این گونه در چهارمحال‌وبختیاری بسیار نادر بوده و ثبت اخیر از ارزش بالایی برخوردار است.

کریمی افزود: این مشاهده توسط محیط‌بان روح‌الله عسگری در حاشیه منطقه سبزکوه ثبت شده است. چنین رخدادهایی لزوم استمرار پایش‌های تخصصی، تقویت حفاظت فیزیکی و اعمال محدودیت‌های ضروری در زیستگاه‌های حساس را بیش از پیش آشکار می‌کند.