احیای نمایشگاه ملی کتاب کرمانشاه پس از هفت سال وقفه

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه پس از هفت سال توقف دوباره احیا و از چهاردهم تا بیستم آذرماه در مرکز استان کرمانشاه برگزار میشود.
این رویداد ملی با حضور ۱۴۰ ناشر معتبر ملی و استانی و ارائه بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب برگزار خواهد شد و تحقق یکی از مطالبات جدی اصحاب فرهنگ و هنر استان به شمار میآید.
متولیان فرهنگی این احیا را گامی مهم در مسیر عدالت فرهنگی و تقویت جریانهای تولید محتوا در منطقه ارزیابی میکنند.
در نشست هماهنگی نمایشگاه که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیران دستگاههای فرهنگی برگزار شد، آمادگی کامل دستگاهها برای برپایی رویدادی در شأن مردم استان اعلام شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به حمایت استاندار از این برنامه افزود بخشی ویژه برای ناشران و کتابفروشان بومی اختصاص یافته تا تولیدات فرهنگی استان بیش از گذشته دیده شود.
برنامههای جنبی گسترده با هدف مشارکت عمومی
در این دوره از نمایشگاه، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری همچون رونمایی کتاب، نشستهای نقد و بررسی آثار، جشن امضا، محافل شعرخوانی، اجرای نمایش خیابانی، برنامه ویژه کودک و مسابقات متنوع تدارک دیده شده است.
به گفته دبیر نمایشگاه، هماهنگی لازم برای حضور گسترده دانشآموزان و دانشجویان نیز انجام شده تا این رویداد به تجربهای جمعی، پویا و اثرگذار تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه پیشتر بر ضرورت میزبانی مستمر رویدادهای ملی در حوزههای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری تأکید کرده و این راهبرد را ابزاری برای تقویت نشاط اجتماعی و رونق اقتصاد فرهنگ در استان دانسته است.
از نگاه وی، استمرار این میزبانیها موجب معرفی بهتر ظرفیتهای کرمانشاه و افزایش تعاملات فرهنگی در سطح ملی خواهد شد.
مسئولان فرهنگی استان با اشاره به اثرگذاری اجتماعی نمایشگاه کتاب، از خانوادهها، دانشجویان، دانشآموزان، فعالان رسانه و همه اقشار مردم دعوت کردهاند در این رویداد حضور فعال داشته باشند.
آنان معتقدند احیای این نمایشگاه پس از سالها وقفه، فرصتی مناسب برای طرح دوباره جریان کتابخوانی، تبادل فرهنگی و حمایت از تولیدات بومی است.
در پایان، برگزارکنندگان اعلام کردند تمامی زیرساختهای برگزاری نمایشگاه از نظر فضا، غرفهبندی، امنیت، تردد، تسهیلات فرهنگی و خدماترسانی آماده شده و تلاش میشود این دوره بهعنوان یکی از منسجمترین و پرمخاطبترین رویدادهای فرهنگی سال در استان ثبت شود.
نظر شما