فروش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در چهار روز نخست نمایشگاه کتاب کرمانشاه

مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه کتاب از نخستین روز با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان مواجه شد و همین موضوع موجب شد زمان برپایی آن یک روز تمدید شود تا شهروندان در روز جمعه نیز فرصت بازدید و خرید داشته باشند.

وی با اشاره به فروش قابل توجه نمایشگاه طی چهار روز نخست، افزود: در این مدت بیش از ۲۰ میلیارد ریال کتاب به فروش رسیده که رقم قابل توجهی برای یک نمایشگاه کتاب است.

تیموری با تأکید بر اینکه میزان فروش فراتر از انتظار بوده است، گفت: پیش‌بینی نمی‌کردیم در چهار روز ابتدایی چنین حجم فروشی صورت گیرد، اما مردم کرمانشاه بار دیگر نشان دادند که اهل مطالعه‌اند و همچون دوره‌های گذشته با شور و اشتیاق از نمایشگاه کتاب استقبال کردند.