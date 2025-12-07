محسن کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور فعال ناشران و کتابفروشی‌های استان در پانزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: بیشتر ناشران و کتابفروشی‌های کرمانشاه در سالن آناهیتا مستقر هستند و تلاش شده فضایی مناسب برای معرفی آثار و فعالیت‌های آن‌ها فراهم شود.

کرمیان افزود: در این نمایشگاه، انتشارات دیباچه، ماهتاب غرب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، سرانه، مرصاد، طاق بستان، گلچین ادب و ده و همچنین کتابفروشی‌های کتاب‌شهر، آوای زیستن، غذای روح، دانش، جهان کتاب، کتاب‌آما و فانوس دانش حضور دارند.

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ضمن قدردانی از مشارکت ناشران و کتابفروشی‌ها، اظهار کرد: حمایت از ناشران و کتابفروشی‌های استان یکی از رسالت‌های مهم این مجموعه است و برنامه‌های ویژه‌ای برای تقویت این بخش در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به استقبال مناسب علاقه‌مندان از این رویداد فرهنگی تصریح کرد: خوشبختانه استقبال از نمایشگاه تا کنون مطلوب بوده و امید می‌رود در پایان شاهد افزایش فروش و رضایت فعالان حوزه نشر باشیم.