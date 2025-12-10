یوسف تقی‌زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت بازار طلا در شهر را بحرانی توصیف و اظهار کرد: متأسفانه این روزها بازار طلا در رکود کامل است و حتی در شب عیدی، فروش من تنها دو حلقه بود که جمعاً پنج گرم نمی‌شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد از افت شدید خرید و فروش طلا در آستانه روز زن و روز مادر خبر داد و گفت: مردم به دلیل بحران اقتصادی و تورم بالا دیگر توان خرید حتی یک هدیه کوچک طلا را ندارند و فروش در بازار تا ۹۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: با این رکود، برخی واحدهای صنفی دچار بدهی شده‌اند، اما اعلام رسمی ورشکستگی نمی‌کنند. در مشهد حدود ۳ هزار واحد طلا فروشی فعال است، اما متأسفانه افرادی بدون تخصص وارد این حرفه می‌شوند که باعث افزایش فروش طلای بدل و تقلبی در بازار شده است.

تقی‌زادگان درباره تشخیص طلای اصل گفت: مصنوعات نانو و طلای تیتانیوم گاهی با تست ساده تقلبی بودنشان مشخص می‌شود، اما مردم باید حتماً از مراکز معتبر خرید کنند. خرید طلای شکسته ممنوع است و ممکن است قلابی باشد. تنها طلای مستعمل از نظر سرمایه‌گذاری مناسب و قانونی است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد همچنین درباره نوسانات قیمت طلا گفت: قیمت‌ها روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نوسان دارد و هیچ ثباتی وجود ندارد. امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. با توجه به کاهش ارزش ریال، طلا هنوز یک گزینه مطمئن برای پس‌انداز به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: با وضعیت اقتصادی فعلی، مردم رغبت چندانی به خرید طلا ندارند و حتی مناسبت‌هایی مانند روز زن و روز مادر هم نتوانسته بازار را تحریک کند.