عیار طلا در مشهد استاندارد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یوسف تقی زادگان ظهر امروز در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی و ساعت افزود: طی دو مرحله بازدید ازبارهای طلا در فرودگاه، مشخص شد 95 در صد عیار طلاهای وارد شده زیر خط استاندارد بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نظارت های انجام شده و پس از سه ماه در مرحله دوم عیار طلای وارداتی بالای 95 درصد شد که در این شرایط مشهد به عنوان الگویی نظارتی برای استاندارد سازی عیار طلا در کشور مطرح شد.

وی با اشاره به استقبال بیشتر مشتریان از طلاهای خارجی اظهار داشت: با توجه به بالا بودن کیفیت در مدل و طراحی طلاهای خارجی مشتریان تمایل به خرید طلاهای غیر ایرانی دارند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد در خصوص تجهیزات و ماشین آلات طلا سازی در کشور و به ویژه مشهد اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر مشهد فقط مصرف کننده است که با تمهیداتی که برای ورود ماشین آلات صنعتی از کشورهای بلژیک، ایتالیا و آلمان صورت گرفته نحوه کار در مشهد نیز در حال تغییر روش ازسنتی به سمت مدرن است.

وی در خصوص نظارتهای قانونی برای ورود طلا با عیار پایین اظهار داشت: در حال حاضر دیگر طلایی با عیار 17 در بازار وجود ندارد و عیار استاندارد 18 عنوان شده است و این مطلب نیز به اتحادیه های طلا و جواهر شهرهای اصفهان، تبریز، یزد و اهواز اعلام شده است تا در صورت مشاهده چنین تخلفی با آن برخورد شود.

تقی زادگان با اشاره به برگزاری بورس طلا اظهارداشت: متاسفانه هنوز طلا در مشهد به کیفیتی نرسیده که نسبت به راه اندازی بورس آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: سکه های غیر بانکی در اصفهان ضرب می شود و ما سکه های غیر بانکی را از بازار جمع آوری کرده و به طلا فروشان اعلام کرده ایم که حق فروش سکه غیربانکی را ندارند و حق خرید آن را در صورتی دارند که جهت ذوب استفاده شود.