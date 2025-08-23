به گزارش خبرگزاری مهر، سیدباقر نورالدینی با اشاره به اجرای این طرح همزمان با هفته دولت گفت: پیش از این فقط خودروهای عمومی مانند تاکسیها، تاکسیهای اینترنتی و وانتها مشمول طرح بودند، اما از ابتدای شهریورماه خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز به این طرح اضافه شدهاند و میتوانند بهصورت رایگان تبدیل به دوگانهسوز شوند.
وی افزود: مالکان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir ثبتنام کرده و پس از انتخاب استان، شهرستان و کارگاه تبدیلی، خودروی خود را به دوگانهسوز تبدیل کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یزد با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای کاهش هزینههای سوخت، صرفهجویی در مصرف بنزین و کمک به محیطزیست انجام میشود، تأکید کرد: طرح کاملاً رایگان است، هرچند در برخی موارد محدود ممکن است خودروها مشمول هزینه جزئی شوند.
نورالدینی همچنین ضمن قدردانی از جایگاهداران CNG استان که در جریان حوادث اخیر، بهصورت رایگان سوخترسانی کردند، توصیه کرد:مالکان خودرو هنگام مراجعه به جایگاههای CNG دستورالعملهای ایمنی را رعایت کرده و حتماً نسبت به انجام معاینه فنی و اطمینان از سلامت مخازن و سیستم سوخترسانی خود اقدام کنند.
به گفته وی، اجرای این طرح علاوه بر صرفهجویی ملی در مصرف بنزین، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و توسعه استفاده از سوخت پاک خواهد داشت.
