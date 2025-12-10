  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

پلیس کرمانشاه جزئیات درگیری ماموران با دست‌فروش را تشریح کرد

پلیس کرمانشاه جزئیات درگیری ماموران با دست‌فروش را تشریح کرد

کرمانشاه - معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه اعلام کرد درگیری میان ماموران اجراییات شهرداری و یک دست‌فروش با حضور پلیس پایان یافته و اقدامات قانونی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاع‌رسانی انتظامی استان کرمانشاه در پی انتشار کلیپی از درگیری مأموران اجراییات شهرداری با یک دست‌فروش توضیحاتی ارائه کرد. فرزاد پورنظری، معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان، اعلام کرد که این حادثه در تاریخ ۲۳ شهریور ماه در خیابان کمیته امداد شهرک دانش رخ داده است.

وی افزود: پس از تماس تلفنی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، اکیپی از مأموران به محل اعزام شدند و مشاهده کردند درگیری میان عوامل اجراییات شهرداری و یک دست‌فروش به دلیل سد معبر رخ داده است.

پورنظری تصریح کرد: پلیس با مداخله، درگیری اولیه را پایان داد، اما دقایقی بعد راننده یک خودروی پراید با قمه به سوی مأموران حمله کرد که توسط نیروهای انتظامی خلع سلاح شد.

معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه ادامه داد: این فرد در حین انتقال به خودرو گشت مقاومت کرد که مأموران با هدف پایان دادن به قائله، او را به زور سوار خودرو نمودند و آرامش به محل بازگشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع در کلانتری رسیدگی شد و پرونده‌ای برای تحقیقات تکمیلی تشکیل شده است تا ابعاد حادثه به صورت کامل بررسی شود.

کد خبر 6685045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها