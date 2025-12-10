به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاع‌رسانی انتظامی استان کرمانشاه در پی انتشار کلیپی از درگیری مأموران اجراییات شهرداری با یک دست‌فروش توضیحاتی ارائه کرد. فرزاد پورنظری، معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان، اعلام کرد که این حادثه در تاریخ ۲۳ شهریور ماه در خیابان کمیته امداد شهرک دانش رخ داده است.

وی افزود: پس از تماس تلفنی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، اکیپی از مأموران به محل اعزام شدند و مشاهده کردند درگیری میان عوامل اجراییات شهرداری و یک دست‌فروش به دلیل سد معبر رخ داده است.

پورنظری تصریح کرد: پلیس با مداخله، درگیری اولیه را پایان داد، اما دقایقی بعد راننده یک خودروی پراید با قمه به سوی مأموران حمله کرد که توسط نیروهای انتظامی خلع سلاح شد.

معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه ادامه داد: این فرد در حین انتقال به خودرو گشت مقاومت کرد که مأموران با هدف پایان دادن به قائله، او را به زور سوار خودرو نمودند و آرامش به محل بازگشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع در کلانتری رسیدگی شد و پرونده‌ای برای تحقیقات تکمیلی تشکیل شده است تا ابعاد حادثه به صورت کامل بررسی شود.