توضیح پلیس در خصوص درگیری شهرک دانش کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا یاری در خصوص ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی در خصوص درگیری شهرک دانش کرمانشاه بیان داشت: روز گذشته در پی دریافت خبری مبنی بر درگیری تعدادی افراد با کارکنان اجراییات شهرداری کرمانشاه هنگام انجام مأموریت، بلافاصله موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به کارکنان کلانتری ۲۲ ظفر شهرستان اعلام گردید.

وی افزود: در این راستا مأموران کلانتری در کمترین زمان ممکن در محل حاضر و ضمن جلوگیری از گسترش درگیری، طرفین را جهت بررسی‌های قانونی به کلانتری انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و موضوع در دست بررسی می‌باشد.