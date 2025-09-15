  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

توضیح پلیس در خصوص درگیری شهرک دانش کرمانشاه

توضیح پلیس در خصوص درگیری شهرک دانش کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه جزئیات مرتبط با ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی در خصوص درگیری شهرک دانش این شهر را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا یاری در خصوص ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی در خصوص درگیری شهرک دانش کرمانشاه بیان داشت: روز گذشته در پی دریافت خبری مبنی بر درگیری تعدادی افراد با کارکنان اجراییات شهرداری کرمانشاه هنگام انجام مأموریت، بلافاصله موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به کارکنان کلانتری ۲۲ ظفر شهرستان اعلام گردید.

وی افزود: در این راستا مأموران کلانتری در کمترین زمان ممکن در محل حاضر و ضمن جلوگیری از گسترش درگیری، طرفین را جهت بررسی‌های قانونی به کلانتری انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و موضوع در دست بررسی می‌باشد.

کد خبر 6590363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها