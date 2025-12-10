به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع پس از تساوی یک - یک استقلال و ملوان بندرانزلی در هفته سیزدهم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: بازی بدی در مجموع نبود و هر دو تیم تلاش کردند. استقلال در نیمه اول خوب بود. قبل از استقلال میتوانستیم به گل برسیم اما توپی که به گل برای ما تبدیل نشد روی دروازه ما برگشت و استقلال گل زد. پس از گل هم آنها بهتر از ما بودند اما در نیمه دوم شرایط عوض شد.
سرمربی ملوان بندرانزلی افزود: نیمه دوم کاملا بازی دست ما بود. گل خوبی زدیم و پس از آن هم عقب نشینی نداشتیم و روی ضد حملهها برنامه ریزی داشتیم. بازیکنانم خوب کار کردند و از آنها راضی هستم.
او درباره تقابل با استقلال پس از فینال جام حذفی فصل گذشته گفت: انتقاد آدم را ضعیف میکند و کارایی آدمی را کم میکند. اصلا به این موضوع فکر نمیکردیم. دنیال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم. فوتبال ناراحتی و شادی دارد.
زارع در خصوص کسب امتیاز از سه تیم مدعی قهرمانی تاکید کرد: نتیجه گیری با تیم جوانی مثل ما بخصوص مقابل پرسپولیس و استقلال در تهران فوق العاده است. البته من خودم هیچ وقت راضی نیستم. خیلی چیزها را بین ملوان و سایر تیمها مقایسه کنید. من از امتیازی که گرفتم راضی ام و نمیتوانم بگویم ناراضی ام. هیچ کس نمیتواند بگوید وقتی در تهران امتیاز از این دو تیم میگیرید راضی نیستید. با این حال تمام هدف ما بردن در این بازی بود.
سرمربی ملوان بندرانزلی در خصوص تغییرات بین دو نیمه گفت: پشت چنین تصمیماتی فکر است. به برنامهای که در نیمه اول داشتیم توانستیم برسیم. استقلال روی انتقال توپ به گل رسید. حریف را خوب آنالیز کرده بودیم و میدانستیم نقطه قوت آنها سمت چپ و راست است. من یادم نمیآید آنها موقعیت خاصی در نیمه دوم داشتند.
زارع درباره عملکرد ملوان گفت: برای کنترل مسابقه وارد بازی شدیم و توانستیم این کار را به خوبی انجام دهیم. بازی در هوای بارانی برای تیم ما که مدام در باران تمرین میکند کمک کرد و ما هم خوشحالیم که هوا امشب اینگونه بود.
نظر شما