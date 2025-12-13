به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سیزدهم لیگ برتر، پرسپولیس با پیروزی اقتصادی یک بر صفر مقابل پیکان، روند رو به رشد خود را ادامه داد و ۳ امتیاز مهم دیگر به حساب خود واریز کرد. در شرایطی که بحث درباره کیفیت فنی بازیها و فشردگی مسابقات در لیگ برتر بالا گرفته، عملکرد اخیر سرخپوشان و تصمیمات اوسمار، سرمربی جدید تیم، بیش از قبل زیر ذرهبین هواداران و کارشناسان قرار دارد.
محمود شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تحلیل شرایط این روزهای پرسپولیس و امتیازاتی که در هفتههای اخیر به رهبری ویه را گرفت پرداخت.
مهمترین نیاز پرسپولیس در این مقطع
شافعی با تمجید از روند امتیازگیری پرسپولیس گفت: پرسپولیس با آمدن اوسمار خیلی خوب امتیاز جمع میکند و همین موضوع در این مقطع فصل اهمیت ویژهای دارد. بخش مهمی از فوتبال همین نتایج است. تیمی که در هفتههای اول به سختی به برد میرسید، حالا دوباره در مسیر درست قرار گرفته و این ارزشمند است.
مقایسه هاشمیان و اوسمار فایدهای ندارد
او درباره برخی مقایسهها میان وحید هاشمیان و اوسمار توضیح داد: دیگر لازم نیست مدام این دو نفر را با هم مقایسه کنیم. این کار نه کمکی میکند و نه فایده فنی دارد. اوسمار برنامه کوتاهمدت خودش را مشخص کرده که اول باید امتیاز بگیرد تا بعدا فرصت کافی برای تمرین دادن مناسب و ارائه فوتبال زیبا داشته باشد.
هوادار زیبایی بازی را دوست دارد اما…
پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: قطعاً هوادار فوتبال زیبا میخواهد، اما من هم مثل خیلیها معتقدم ابتدا باید تیم نتیجه بگیرد. پرسپولیس اگر قهرمان شود، فرصت دارد زیبایی بازیاش را هم بیشتر کند. در این مقطع نتیجهگرایی برای تیم ضروریتر است.
پرسپولیس هنوز ضعفهایی دارد
شافعی درباره اذعان سرمربی پرسپولیس به مشکلات فنی این تیم گفت: با وجود نتایج خوب در چهار هفته اخیر، پرسپولیس همچنان ضعفهایی در برخی خطوط دارد که باید برطرف شود. تیم برای موفقیت در ادامه فصل نیاز دارد این مشکلات را کاملاً پوشش دهد. همین که سرمربی هم روی این ضعفها واقف است اتفاق خیلی خوبی است.
فشردگی مسابقات مدیریت میخواهد
او در بخش دیگری به فشردگی مسابقات اشاره کرد: فشردگی بازیها مساله مهمی است و به تدبیر کادرفنی مربوط میشود. ویهرا کاملاً نشان داد که ضرورت دارد از همه بازیکنان استفاده شود. مقابل پیکان هم به چند بازیکن استراحت داد و این خیلی اتفاق خوبی است. چنین چرخهای باعث میشود تیم در هفتههای سخت پیشرو دچار افت نشود.
