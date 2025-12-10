تساوی بدموقع استقلال مقابل ملوان؛ قوی سپید با امتیاز از تهران رفت

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۱۵ امروز چهارشنبه در هفته سیزدهم لیگ برتر برگزار شد که با تساوی یک - یک در ورزشگاه شهدای شهرقدس همراه بود

رستم اشورماتوف (۳۳) برای استقلال و محمد علی نژاد ۶۱) برای ملوان گلزنی کردند.

ترکیب استقلال

آنتونی آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح (۶۸- عارف غلامی)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۷۷- اسماعیل قلی‌زاده)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان (۶۸- محمدرضا آزادی)

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان (۵۸- ماهان بهشتی)، غلامرضا ثابت ایمانی (۵۸- قائم اسلامی‌خواه)، مهدی جعفری (۷۵- سینا خادمپور)، محمد پاپی، محمد علی نژاد (۷۹- سجاد آشوری)، حسین صادقی و علیرضا رمضانی (۷۹- امیر سواعد)

نیمه نخست پرهیجان بر یک گل

استقلال بازی را در حالی شروع کرد که تاکتیک این تیم نشان از بازیسازی خط دفاعی برای استفاده از تمام فضای بازی داشت. مدافعان استقلال هر زمان به هافبک‌ها پاس‌های بلند دادند خودشان هم پیش می‌آمدند تا بتوانند فشار را روی دفاع ملوانی‌ها بیشتر کنند.

این در حالی بود که ملوان هم اصلا پا پس نکشید و با ارسال از جناحین و نفوذ بازیکنان کناری خود سعی بر خلق موقعیت روی دروازه آدان در استقلال داشت.

هافبک‌های استقلال هر بار با شلوغی دفاع ملوان در ۲۲۰ دقیقه ابتدایی روبرو شدند اقدام به شوت‌زنی کردند تا کوشکی از این روش بتواند دو بار خلق موقعیت کند اما هر یک را دفاع و دروازه بان ملوان دفع کرد.

بازی رو به جلوی استقلال باعث شد تا ملوان هم از فضای پشت مدافعان کناری استقلال استفاده کند. آنها در دقیقه ۳۱ از سمت راست وارد محوطه جریمه شدند و پاس علی‌نژاد روی نقطه پنالتی به محمد پاپی رسید اما شوت او در آستانه ورود به دروازه با تکل دیدنی حسین گودرزی دفع شد.

در دقیقه ۳۳ کرنر ارسالی بازیکنان استقلال روی تیر دوم به سعید سحرخیزان در سمت راست به صالح حردانی رسید و او بلافاصله توپ را روی دروازه ارسال کرد تا رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال با یک ضربه سر موفق دروازه ملوان را باز کند.

پس از این گل استقلال همچنان به حمله‌های خود ادامه داد. آنها سعی داشتند با نفوذهای کوشکی و ارسال‌های حردانی گل دوم را بار دیگر به ثمر برسانند اما در انجام این امر ناموفق بودند تا بازی با یک گل در ۴۵ دقیقه نخست به پایان برسد.

بازگشت قوی سپید با گل زیبا

نیمه دوم با بازی تهاجمی ملوان بندرانزلی اغاز شد. آنها با افزایش پاس‌های عمقی خود باعث شدند تا دفاع استقلال ناچار به عقب نشینی شده و دنبال گل تساوی گردد.

شاگردان مازیار زارع توانستند با پاس حسین صادقی در گوشه محوطه جریمه استقلال به محمد علی‌نژاد صاحب موقعیت حمله شوند اما علی نژاد به جای ارسال توپ تصمیم گرفت با ضربه فنی بغل پا توپ را به گوشه دروازه استقلال فرستاده و دروازه آدان را به زیبایی هرچه تمام باز کند.

آبی پوشان پایتخت که دنبال سه امتیاز این مسابقه خانگی بودند با تعویض ساپینتو دست به هر کاری زدند تا گل دوم را بزنند اما دفاع خوب ملوان و بازی پر اشتباه هافبک‌های استقلال باعث شد تا استقلال دو امتیاز مهم این بازی را از دست داده تا صاحب دومین تساوی متوالی خود شود و با ۲۱ امتیاز از ۱۲ بازی در رده سیزدهم قرار بگیرد.

ملوان نیز هجدهمین امتیاز خود را کسب کرد تا در رتبه هفتم جدول جا خوش کند.