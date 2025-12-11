ساپینتو در واکنش به اعتراض داوری: قضاوت با مردم + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. در دقیقه ۱+ ۹۰ این بازی صالح حردانی مدافع استقلال با نفوذ به محوطه جریمه ملوان با برخورد به مدافع ملوان نقش بر زمین شد و در حالی که آبی‌ها امیدوار به اعلام ضربه پنالتی بودند اما کوپال ناظمی داور این دیدار دستور به ادامه بازی داد.

در همین رابطه ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال با انتشار ویدئویی از برخورد حردانی با بازیکن ملوان در صفحه مجازی خود نوشت: دیگر چیزی برای گفتن درباره تصمیم‌های امروز ندارم، چون تصاویر گویاتر از کلمات هستند. همه‌چیز را در نشست خبری قبلاً گفته‌ام. فقط از کارشناسان فوتبال و هواداران محترم می‌خواهم که بازپخش آن دو صحنه خاص را دوباره تماشا کنند. قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم.