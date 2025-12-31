به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی هنرمندان مکتب حاج قاسم با نام یاران حبیب، با حضور حجت الاسلام قمی، زینب سلیمانی، صفار هرندی و جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ، برای تجلیل از برگزیدگان یاران حبیب در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم کلیپ‌ها و سرودهایی که هنرمندان موسیقی و خوانندگانی چون محمدرضا صنعتگر، محمد حشمتی، امیر حقیقت و… برای شهید سلیمانی خوانده بودن. پخش شد.

سپس حجت الاسلام قمی پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی کوتاه درباره جنگ رسانه‌ای دشمن و کارهایی که همچنان در این نبرد پیچیده و لایه لایه روی زمین مانده و باید انجام شود؛ برای حاضرین سخنرانی کرد، و گفت: یک مرور کوچک بر انچه اندیشکده های بزرگ دنیا پس از واقعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ برایشان مطرح شد؛ از جمله اینکه این شخصیت چه اقداماتی انجام داده بود و شهادت او چه تأثیری بر معادلات و روند تحولات آینده خواهد گذاشت. به‌نظر می‌رسد مرور دقیق و گاه مفصل این مقاطع و ابعاد مختلف، می‌تواند هم به شکل‌گیری و تقویت روایت اسطوره‌ای ملی از حاج قاسم کمک کند و هم شناخت عمیق‌تری از ابعاد شخصیتی و نقش او در این میدان نبرد به ما برساند.



او افزود: شخصاً سخت‌گیری دوستان در مکتب حاج قاسم را می‌پسندم و ضروری می‌دانم؛ چراکه در حال پرداختن به یکی از بزرگ‌ترین و غنی‌ترین سرمایه‌های خود هستیم. در میانه این جنگ تبلیغاتی و در بستر این جنگ ترکیبی، تبیین گام‌های راهبردی و استراتژیکی که حاج قاسم برداشت و تحولی که در موقعیت ما ایجاد کرد، در کنار توصیف دقیق شخصیت او به‌عنوان انسانی برخوردار از این ظرفیت‌ها و مصداق انسانِ تراز انقلاب اسلامی، می‌تواند تصویری تازه و کارآمد از ایشان ارائه دهد. چنین نگاهی قادر است در این مقطع و در این نبرد نوین، به‌صورت مؤثر راهگشا باشد و در حل مسائل و گره‌های پیشِ‌رو به ما یاری رساند.

در بخش بعدی مراسم علیرضا افتخاری روی سن آمد و به اجرای قطعه‌ای پرداخت که اشعارش از مولوی بود، و در نهایت با صدای شهید سلیمانی که همان ابیات را می‌خواند اجرای این قطعه موسیقی به پایان رسید.

قطعه نمایشی دختران حاج قاسم

برنامه بعدی قطعه‌ای نمایشی بود، روایت دختری که پدرش پیش از تولدش به شهادت رسیده بود و تابلوی آبی نام کوچه را نشانه پدر مفقود الاثرش می‌دانست. نمونه‌ای از فرزندان شهیدی که حاج قاسم را بابا حاجی می‌خواندند. این قطعه نمایشی نوشته امیرحسین شفیعی بود.

تجلیل و اهدای جوایز به یاران حبیب

سپس با حضور قمی، صفار هرندی و زینب سلیمانی مرحله اول تجلیل از برگزیدگان بخش هنرهای تجسمی انجام شد و دانیال فرخ، صابر شیخ رضایی، میکاییل براتی جایزه دریافت کردند.

صابر شیخ رضایی در سخنان کوتاهی درباره مکتب حاج قاسم از حاج آقا قمی درخواست کرد و گفت: کار را باید به متخصصینش بسپاریم و از انحصار مدیریتی دوری کنیم، کار باید طوری باشد که نسبتی با حاج قاسم داشته باشد.

سپس تجلیل از هنرمندان عکس صورت گرفت و حمید رضا معین‌الدینی برای ۳۵ سال همراهی شهید سلیمانی و عکاسی از وقایع رقم زده شده این شهید، رئوف محسنی برای عکس‌های دیدارهای شهید سلیمانی و رهبری از زمان حیات تا تشییع، و وحید بیات برای عکس کهکشان سلیمانی‌ها که در مشهد عکاسی شده بود جایزه دریافت کردند. وحید بیات به علت سفر کربلا در این مراسم حضور نداشت.

در بخش یادداشت و پژوهش از سجاد صفارهرندی برای حاج قاسم تقاطع الگوهای ایرانی اسلامی، فاطمه رایگانی برای پژوهش سردار سلیمانی چهره میان فرهنگی، و حسین شهرستانی برای پژوهش پهلوان ایرانی و رسم مرزبانی تجلیل به عمل آمد.

در بخش شعر نیز محمد رسولی و احمد بابایی که غایب بود جایزه دریافت کردند.

سپس زینب سلیمانی در سخنان کوتاهی به اقدامات انجام شده در مکتب حاج قاسم اشاره کرد و گفت: بعد از شهادت حاج قاسم و یاران و همرز موجی از احساسات عموم مردم در قالب تولیدات چند رسانه‌ای، فیلم، نماهنگ، موسیقی، شعر، مکتوبات و دیگر قالب‌های هنری منتشر شد. آن وقت بود که تازه فهمیدیم ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد رمز جاودانگی سرباز قصه ماست، زمانی که سروده شد: قاسم هنوز زنده است.

وی افزود: هنرمندان اهالی فرهنگ و اهالی رسانه به خوبی حس مردم را درک کرده بودند آنها برخاسته از همین مردم هستند و احساسات مردم را به درستی میفهمند تولیدات هنری و رسانه ای را به سمت ستایش قهرمان بردند و همه مردم عزیزمان برای دشمن رجز خوان شدند. همدردی مردم در قالب تولیدات هنری و رسانه‌ای مرهمی بود بر زخم ملی و بزرگ ما، مرهمی که گاه تبدیل به اشک می‌شد و گاه تبدیل به خشم، گاه مشت هایمان را گره می‌کرد و ندای انتقام سر می‌داد و گاه آه حسرت را بر لبانمان جاری می‌کرد. اما همه از یک جنس، از جنس احساس پاک مردم، احساسی که بسیار ارزشمند است و به اصطلاح عموم نمی‌شود بر آن قیمت گذاشت.

او ادامه داد: پس از تشکیل بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم سلیمانی وظیفه سنگینی به دوش ما گذاشته شد تلاش کنیم که علم این احساسات ارزشمند مردمی روی زمین نیفتد بر همین اساس از همان روزهای نخستین همواره با این تفکر پیش آمدیم که از تولیدات هنری و رسانه‌ای مردم و نخبگان و هنرمندان استقبال کنیم و تلاش کنیم دوشادوش یکدیگر برای تبیین راه و مکتب شهید عزیزمان قدم برداریم.

در ادامه با حضور محمدرضا سلیمانی از سید محمد هاشمی مدیرعامل موسسه اوج، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری و سردار مقواساز مدیر موسسه روایت فتح و علی حیاتی، مدیر هیئت هنر تجلیل شد.

در بین قسمت های مختلف تقدیر فرازهایی از سخنان حاج قاسم برای حضار پخش می‌شد. در بخش بعدی با حضور محمد و حسن روح‌الامین، فرزندان شهید سلیمانی، حامد مقدم دوست، مسعود ده‌نمکی، طحان نظیف، و سید محمد هاشمی از حسین پارسایی تهیه کننده نمایش سرباز، ایوب آقاخانی برای بازی در نمایش تروما، لیلی عاج برای کارگردانی نمایش کجای کاریم؟، و مهدی فارسی برای فیلم مستند قاسم، مصطفی شوقی برای مستند ۷۲ ساعت، میکاییل دیانی برای مستند ۲۳ نفر، و امیر عسکری برای مستند ای دوک تجلیل شد.

در بخش برنامه‌های تلویزیونی برنامه سپهبد به تهیه کنندگی محسن یزدی، برنامه جهانگرد به تهیه کنندگی هادی نعمت الهی و صادق شهربانویی، برنامه جهت به تهیه‌کنندگی مصطفی ایوب و احمد صمدی جوایز خود را دریافت کردند.

سپس از فیلم‌های کوتاه بزنگاه مهران علوی، قول مردانه مهدی محمدیان، و کلیپ و نماهنگ سردار دلها حسن آخوندپور، مردی که تمام نمی‌شود محسن اردستانی، روح‌الارض سازمان اوج سید محمد هاشمی، فصل پریشانی محمدحسین سرو و جهان پهلوان آب و آینه علی گلشاد تجلیل شد.

در بخش موسیقی و سرود ضمن تشکر از محمد معتمدی برای بوسه تو و مرد میدان و علیرضا افتخاری برای مرد، جوایز به سمفونی سرباز امیرحسین سمیعی، سرود ارکسترال اعجاز / امید روشن بین و همچنین امید رهبران اهدا شد.

برگزیدگان بخش پویانمایی رضا متصدی، مرتضی مطوری (پویا نمایی سرباز)، سید مصطفی حسینی برای اسطوره، فرهاد عظیما برای خلیج فارس و محمدعلی صفورا کمیک‌موشن چهل شاعر جوایز را دریافت کردند.

در پایان این مراسم اعلام شد به دلیل اهمیت بخش کتاب و مکتوبات، بخش کتاب پس از بررسی‌های کارشناسی در سال آینده در قالب رویدادی ویژه و تخصصی برگزار خواهد شد.