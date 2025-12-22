به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نظری، صبح دوشنبه در نشست خبری مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی که در محل بیت‌الزهرا (س) شهر کرمان برگزار شد گفت: امسال برنامه‌های هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دی‌ماه در شهر کرمان برگزار می‌شود که سه روز ابتدایی متعلق به برپایی مواکب در مسیر گلزار شهدا است و چهار روز به برنامه آئینی و اجلاسیه نهایی اختصاص دارد.

وی با اشاره به مردمی بودن مراسم بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی، گفت: در طی مدت پنج سال گذشته مردم همواره جلودار برنامه‌های سالگرد شهادت حاج قاسم بوده‌اند.

سردار نظری، افزود: امسال اولین سالگرد شهادت حاج قاسم بعد از جنگ ۱۲ روزه است و رویکرد برنامه‌های هفته مقاومت حول محور وطن و ایران، برنامه‌ریزی شده است.

وی تصریح کرد: تولید و پخش هشت ویژه‌برنامه رادیویی، ۶۲ مورد محتوای فضای مجازی، ۱۸ برنامه مستند و برنامه تلویزیونی و انیمیشن ۳۰ قسمتی قاسم از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه نمایش میدانی برای ترویج مکتب سلیمانی به مدت پنج شب از ۱۶ تا ۲۰ دی‌ماه جاری برگزار می‌شود گفت: رونمایی از کتاب حسین من و ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس، اجرای تئاتر خیابانی، رویداد رایانه‌ای و همایش دوچرخه‌سواری از گلزار شهدای زنگی‌آباد تا گلزار شهدای کرمان از دیگر برنامه‌هاست.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ادامه داد: اجرای پویش به عشق حاج‌قاسم، به یاد کاپشن صورتی، مراسم شهدای تشییع و شهدای حادثه تروریستی در ۱۵ دی‌ماه در مصلی کرمان، گردهمایی یاد یاران، بچه‌های حاج‌قاسم و اجلاسیه نهایی ازجمله برنامه‌های هفته مقاومت است.

سردار نظری، گفت: برنامه‌های هفته مقاومت در اماکن سه‌گانه گلزار شهدا، بیت‌الزهرا (س) و مصلای کرمان برگزار می‌شود که ویژه برنامه یاد یاران با سخنرانی، مداحی، روایتگری، پخش فیلم و مستند، برگزاری دعای کمیل و ویژه‌برنامه لحظه شهادت در ساعت یک و ۲۰ دقیقه بامداد ۱۳ دی‌ماه در گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: یاری و خدمت‌رسانی به مردم، اجتماع ایل سلیمانی در زادگاه شهید سلیمانی در ۱۲ دی‌ماه، آزادی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد به نیت سن سردار سلیمانی و بزرگداشت شهید پور جعفری در شهر گلباف از دیگر برنامه‌های هفته مقاومت در کرمان است.

سردار نظری، افزود: ستاد مردمی، ستاد امنیت و ستاد اجرایی سالگرد حاج‌قاسم سلیمانی جزو ستادهای مراسم گرامیداشت هفته مقاومت هستند که ۱۸ کارگروه خدماتی، پشتیبانی، اسکان، مواکب، رویدادها، پویش‌ها، مسابقات و جشنواره‌ها ذیل ستاد مردمی فعالیت می‌کنند.

وی یادآور شد: برنامه‌های سالگرد شهادت سردار سلیمانی از ورودی‌های استان کرمان تا شهرها، بخش‌ها و روستاها توسط ستاد مردمی و همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی انجام می‌شود.