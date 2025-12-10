«شانوئیک بو فێستیڤاڵ» اولین اجرای بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایش جشنواره بیستم با استقبال بی نظیر علاقمندان به تئاتر باعنوان «شانوئیک بو فێستیڤاڵ با تئاتری برای جشنواره» شامگاه چهارشنبه در سالن پلاتو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز به روی صحنه رفت.

این نمایش با کارگردانی و نویسندگی محمد سلیمی از دیواندره در حالی اجرا شد که سالن پلاتو مملو از جمعیت بود و تعدادی از علاقمندان برای اولین اجرا نتوانستند به تماشای این نمایش بشینند.

هر چند طبق اعلام دبیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز این نمایش در تایم دیگر امروز به روی صحنه خواهد رفت تا علاقمندان بتوانند از هنرنمایی‌های این هنرمندان لذت ببینند.

در حاشیه بیستمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، نمایشگاه عکس و برنامه‌های متنوع فرهنگی دیگر نیز اجرا می‌شود.

بیستمین جشنواره تئاتر کوردی سقز با حضور ۷ گروه داخلی از شهرهای کرمانشاه، ارومیه، بیجار، سنندج، دیواندره و اثری مشترک از سقز و مهاباد و ۵ گروه خارجی از حلبچه و دهوک از اقلیم کردستان، سوریه و ترکیه در شهرستان سقز برگزار خواهد شد.

جشنواره بیستم با دبیری قطب الدین صادقی، هنرمند برجسته تئاتر، از چهارشنبه ۱۹ الی ۲۳ آذرماه در سالن‌های نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برگزار می‌شود.