نمایشگاه عکس بیستمین جشنواره تئاتر کوردی سقز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز صبح پنجشنبه نمایشگاه عکس در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برپا شد، در این نمایشگاه، تصاویری از اولین دوره تا نوزدهمین دوره جشنواره، به روی علاقمندان به فرهنگ و هنر به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه عکس شامل ۳۵ اثر از ۱۳ عکاس در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز به نمایش گذاشته شد.

این آثار توسط جمشید فرجوند فردا از بیجار، خالد سعیدپور از سقز، ادریس خسروی زاده از جوانرود، یوسف یوسفی از ارومیه، ژاله بهرامی از سقز، ژینا نادری از سقز، شنه دژاگه از سقز، شاهین شاتری از سنندج، فربد باوه ای از سقز، نوید زارع از سنندج، علیرضا نوری از بیجار، میهرداد الماسی از بوکان و فاتح رضایی از سقز به ثبت رسیده است.

عکس‌های به نمایش گذاشته در محوطه جشنواره بیستم، از اجرای گروه‌های شرکت کننده در تمامی ادوار جشنواره تئاتر کوردی در سالن‌های نمایشی جشنواره است که توسط عکاسان حرفه‌ای به تصویر کشیده شده است.

این آثار حاصل تلاش و زحمات چندین ساله عکاسان کورد است که امسال در جشنواره بیستم به نمایش گذاشته شده است.

بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز امسال با حضور هفت گروه داخلی از شهرهای کرمانشاه، ارومیه، بیجار، سنندج، دیواندره و نیز یک اثر مشترک از سقز و مهاباد و پنج گروه خارجی از حلبچه، دهوک، سوریه و ترکیه در شهرستان سقز برگزار می‌شود.

این رویداد با دبیری دکتر قطب‌الدین صادقی، هنرمند برجسته تئاتر، از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه در سالن‌های نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز در حال برگزاری است.