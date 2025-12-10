  1. استانها
«نجات منار مسجد جامع سمنان» میثاقی ملی برای حراست از هویت تاریخی

سمنان- مدیر مرکز میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو با تأکید بر ضرورت حفظ منار مسجد جامع سمنان به عنوان «شمع بلندی در افق این شهر»، خواستار همراهی و همدلی مردم برای حراست از این اثر تاریخی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتوسا مؤمنی شامگاه چهارشنبه در آئین پاسداشت هزاره مناره سمنان با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن هلال‌احمر سمنان، اظهار داشت: این مناره با قدمت هزار ساله مانند نگینی در سمنان می‌درخشد.

وی خواستار همدلی و همراهی بیشتر مسئولان برای حفاظت و حراست از این میراث تاریخی شد و افزود: ثبت این اثر در یونسکو نیازمند ضوابط خاصی که مدیران شهری باید توجه به آن را در اولویت قرار دهند.

مدیر مرکز میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو سازگاری این سازه ارزشمند با لرزش‌ها را از ویژگی ارزشمند آن برشمرد و ابراز داشت: مهندسان سازه با محاسبات ریاضی بنا را هزار سال سرپا نگه داشتند.

مؤمنی این مناره را شمع بلند در افق شهر سمنان توصیف کرد و گفت: این مناره حاکی از قدمت تاریخی و ارزش فرهنگی این دیار است.

