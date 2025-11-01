«جلال تاجیک» مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک در حکمی از سوی سیدرضا صالحی امیری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منصوب شد. این انتصاب با هدف تقویت مدیریت منطقه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان و تحقق اهداف توسعه‌ای وزارتخانه در حوزه میراث و گردشگری در استان سمنان انجام شده می‌شود.

تاجیک از مدیران با سابقه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که در سال‌های اخیر در مسئولیت‌های ملی و استانی حضور فعالی داشته است.

او پیش از این، مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری و زیرساخت‌های وزارتخانه بوده و نقش مؤثری در طراحی، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه گردشگری در سراسر ایران ایفا کرده است. همچنین مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل دفتر مجامع و تشکل‌های وزارتخانه را در کارنامه خود دارد.

پیش از این بهمن اخلاقی به مدت ۱۷ ماه سرپرست اداره‌کل استان بود که با این انتصاب، استان پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در حوزه‌های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تعیین تکلیف شد.

استان سمنان با برخورداری از آثار شاخص تاریخی، کاروانسراهای ثبت جهانی، کویرهای منحصربه‌فرد، و روستاهای هدف گردشگری، یکی از مناطق دارای ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری در کشور است. انتظار می‌رود با حضور دکتر تاجیک، روند برنامه‌ریزی‌های کلان و اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی گردشگری در این استان شتاب بیشتری بگیرد.

بر اساس سیاست‌های وزارتخانه، محورهای اصلی مدیریت جدید در سمنان شامل توسعه گردشگری پایدار، حفاظت از میراث فرهنگی، رونق صنایع‌دستی و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری روستایی و کویری خواهد بود.