به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه اهواز که در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی و به‌صورت همزمان در سراسر کشور با حضور ریاست جمهوری برگزار شد، از بهره‌برداری ۶۰۰ کلاس درس در قالب ۱۴۷ مدرسه با زیربنای بیش از ۵۰ هزار مترمربع در مهرماه امسال خبر داد.

وی با اشاره به گستردگی طرح‌های آموزشی در استان گفت: در قالب نهضت عدالت آموزشی، ۶۸۱ پروژه در مجموع شامل چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس در استان تعریف شده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در حال اجرا یا بهره‌برداری هستند.

استاندار خوزستان با تأکید بر حذف مدارس کانکسی افزود: با برنامه‌ریزی منسجم و بسیج منابع، روند حذف مدارس کانکسی با سرعت چشمگیری در حال انجام است و تا پایان سال، تمامی این مدارس از سطح استان برچیده خواهند شد.

موالی‌زاده در ادامه با اشاره به نوسازی مدارس سنگی و نیمه‌تمام اظهار کرد: از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی صنایع، بنیاد علوی و بسیج سازندگی به‌خوبی بهره‌گیری شده و این همراهی نقش مهمی در تسریع تکمیل پروژه‌های آموزشی داشته است.

وی از ثبت بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعهد خیری در یک‌سال اخیر برای ساخت مدرسه در استان خبر داد و گفت: این هم‌افزایی میان دولت، خیران و بخش خصوصی، آینده‌ای روشن را برای توسعه فضاهای آموزشی خوزستان رقم خواهد زد.

استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان، ثمراتی درخشان و امیدآفرین به همراه داشته و با اتکا به ظرفیت‌های گسترده موجود، از جمله صنایع بزرگ، خیران نیکوکار و افزایش قابل توجه اعتبارات ملی و استانی، افقی روشن و آینده‌ای پربار برای آموزش و پرورش این سرزمین پیش روی ماست.