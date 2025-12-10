مروی:فرزندآوری مسئولیت الهی و ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با تأکید بر نقش فرهنگ دینی در استحکام خانواده، اظهار کرد: زندگی‌ای که با معارف و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) آمیخته باشد، بی‌تردید مسیری سرشار از صفا، طهارت، آرامش و موفقیت خواهد داشت.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه معارف حضرت زهرا (س) چراغ هدایت و رهایی‌بخش خانواده‌ها از لغزش‌هاست، افزود: اگر نور این معارف در خانه‌ها روشن شود، زندگی به سوی رشد و برکت هدایت می‌شود و روابط خانوادگی معنای حقیقی محبت، آرامش و همراهی را پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تعبیر قرآن کریم درباره روابط همسران که می‌فرماید «هُنَّ لِباسٌ لَکُم وَ أَنْتُم لِباسٌ لَهُنَّ» ابراز کرد: همان گونه که لباس پوشاننده عیب‌ها و مایه آرامش، زینت و وقار انسان است، زن و شوهر نیز باید مایه کرامت، آرامش، پوشش و وقار یکدیگر باشند.

مروی افزود: هدف از ازدواج، ساختن زندگی‌ای باصفا، سرشار از محبت، رفاقت و معنویت است؛ زندگی‌ای که انسان از بودن در کنار همسرش لذت ببرد. هر چیزی که این هدف را تهدید کند، ویروسی است که باید از زندگی دور نگه داشته شود.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه بسیاری از اختلافات خانوادگی از عواملی کوچک و قابل مدیریت آغاز می‌شود، تأکید کرد: برخی ویروس‌های زندگی مشترک از درون انسان برمی‌خیزند؛ مانند خودخواهی، منیت و لجاجت. برخی دیگر از بیرون وارد می‌شوند؛ مانند سخنان دیگران، دخالت‌های نابجا و مقایسه‌ها. خانواده باید مراقب سلامت روحی زندگی خود باشد، همان‌گونه که مراقب سلامت جسم خود هستند.

وی گفت: بسیاری از پرونده‌های دادگاه خانواده، مسائل ساده‌ای بوده‌اند که با گفتگو قابل حل هستند، اما، چون مدیریت نشده‌اند، به تلخی و گاه جدایی انجامیده‌اند.

مروی با تأکید بر نقش معنویت در ازدواج، گفت: ازدواج در نگاه دین، فقط پیوندی عاطفی نیست؛ عامل رشد ایمان انسان است. زن و شوهر باید در امور معنوی و مادی، پشتوانه یکدیگر باشند. صمیمیت، همدلی و عشق‌ورزی پایه‌های استوار زندگی پاک‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: واژه زیبا و ضروری دوستت دارم باید همواره در خانواده جاری باشد. پول ضامن خوشبختی نیست؛ اخلاق نیک، دل مهربان و زبان محبت‌آمیز است که زندگی را پر از برکت و سعادتمندی می‌کند.

وی یکی از آسیب‌های مهم فرهنگی امروز را پرهیز از فرزندآوری دانست و گفت: این فرهنگ برخاسته از غرب است و نسبتی با فرهنگ اسلامی ندارد. در فرهنگ اسلام، فرزندآوری نعمتی ارزشمند و سازنده است. درست است که تربیت فرزند دشواری‌هایی دارد، اما برکتی که به همراه دارد بسیار ارزشمند است.

مروی با تأکید بر اینکه مشکلات مالی نباید مانع داشتن فرزند شود، گفت: ترس از مشکلات معیشتی برای عدم اقدام به فرزندآوری نوعی بی‌اعتمادی به خداوند است. مگر رزق بندگان به دست ماست؟ رزاق خداست.

تولیت آستان قدس با اشاره به حرکت سریع جامعه ایران به سمت پیری جمعیت، هشدار داد: کشوری که پیر شود، به‌سوی فرسودگی اقتصادی، ضعف دفاعی و رکود علمی و صنعتی می‌رود. متأسفانه شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر توطئه دشمنان برای تضعیف ملت ماست.

‌مروی تأکید کرد: فرزندآوری تنها یک انتخاب فردی نیست؛ مسئولیتی الهی، اخلاقی و ملی است. آینده ایران و آینده تمدن اسلامی در گرو خانواده‌هایی پربرکت، پرتلاش و اهل توکل است.